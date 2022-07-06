https://uz.sputniknews.ru/20220706/vse-o-xadje-smysl-istoriya-pravila-i-zaprety-25955049.html

Все о хадже: смысл, история, правила и запреты

Все о хадже: смысл, история, правила и запреты

Что такое хадж, и какое значение он имеет для всех мусульман - читайте в нашем материале.

2022-07-06T22:59+0500

2022-07-06T22:59+0500

2022-07-06T22:59+0500

хадж

история

запрет

мусульмане

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/03/24975139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b31b9a7df0de0583324f69b79545a469.jpg

Что такое хадж, в чем его суть, какую роль он играет в жизни мусульман, какова история его зарождения, и что должен совершить мусульманин при подготовке к хаджу, могут ли женщины совершить хадж, а также какие отличия большого паломничества в Мекку от малого (умры) - читайте в нашем материале.Что такое хадж?Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, если у него есть такая возможность. Хадж не является туристической поездка - это испытание. Паломник самостоятельно добирается до места, а около Каабы, мусульманской святыне в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке, скапливается огромное количество паломников, иногда даже возникает давка. Однако истинных правоверных мусульман не останавливают такие труности, они вновь и вновь стараются совершить паломничество в Мекку, чтобы ощутить близость к Всевышнему.Этимология термина "хадж"В буквальном смысле в переводе с арабского языка "хадж" означает "стремление, намерение или стремление к прославленному" и "возвращение, возобновление".В исламе это понятие имеет определенное значение: посещение Каабы в Мекке и ее окрестностей (горы Арафат, долин Муздалифа и Мина) для совершения особых богослужений. Паломничество является пятым столпом ислама после шахады (свидетельства о вере в Аллаха и его посланника Мухаммада), молитвы (намаза), милостыни (закята) и поста (саума).История происхождения обрядаХадж - уникальный обряд, истоки которого уходят в глубокую древность. Так, согласно исламской догме культ Каабы и связанные с ним обряды восходят к пророку Адаму: после того, как (Дом) Кааба был построен, ангел вышел с Адамом к горе Арафат и рассказал обо всех обрядах, которые люди должны совершать при хадже. Затем они вдвоем отправились к Каабе, где совершили обход, который занял у них неделю. После этого Адам совершил хадж еще 40 раз. В Коране говорится, что Кааба - это первое строение, предназначенное для поклонения Аллаху. Оно просуществовало вплоть до потопа, произошедшего при пророке Нухе (Ное), после этого судьба его неизвестна.Возрождение произошло при жизни пророка Ибрахима, который привез свою жену Хаджар и грудного сына Исмаила в безлюдную пустыню, на которой потом образовалась Мекка. Он оставил их у холма, на котором впоследствии будет построен новый Дом (Кааба), а сам вернулся в Палестину.Вскоре у Хаджар закончилась вода, но Аллах пожалел ее и ребенка, и на этом месте возник источник Зам-Зам, который сделал пустыню пригодной для проживания. Ибрахим часто приезжал к жене и сыну, во время одного из таких визитов ему было приказано свыше построить дом для служения, который они и возвели вместе с Исмаилом. Именно так и возродилась Кааба. После возведения постройки Всевышний рассказал пророку правила проведения хаджа. Мекка часто переходила от одного арабского племени к другому, во времена правления племени хузаитов в этих местах стало распространяться язычество, которое сохранялось в той или иной мере вплоть до появления пророка Мухаммада (потомка Ибрахима и Исмаила), который и основал первое мусульманское государство в городе Медина. После того, как мусульмане завоевали Мекку, Мухаммад уничтожил все языческие статуи в Каабе, с этого времени все служения и обряды были посвящены только Аллаху.Кто обязан совершить хадж?Человек, который отрицает обязанность совершить хадж, не может считаться мусульманином. Согласно исламу, если у человека была возможность совершить паломничество в Мекку, но он этого не сделал, после кончины мусульманин предстанет перед Всевышним в виде ослушника, так как он не выполнил один из пяти обязательных столпов.По словам Рината Исхакова, совершить хадж должен каждый мусульманин, если:Виды хаджаСуществует три вида хаджа: Аль-Ифрад, Ат-Таматту, Аль-Кыран.Все паломники, совершающие кыран или таматту, обязаны принести в жертву животное в благодарность за то, что они избавлены от забот двух отдельных поездок.ПравилаСуществующие маршрутыНа сегодняшний день существуют компании, которые помогают добраться до Мекки. Попасть в Саудовскую Аравию можно на самолете через Дубай, рейсы на пароме выполняются из ряда соседних стран: из Египта, Судана, Эритреи, Ирана. Ежедневно по 5-7 автобусов отправляются в Мекку из Дубая (ОАЭ), Дохи (Катар), Манамы (Бахрейн), Эль-Кувейта (Кувейт).Когда мусульмане совершают хаджХадж совершается с начала 12 месяца лунного мусульманского календаря, который называется "зу-ль-хиджжа", что в переводе с арабского означает "обладающий паломничеством". В 2022 году хадж длится с 7 по 12 июля.Как совершить хаджКаждый мусульманин обязан перед, во время и после паломничества соблюдать определенные правила.Подготовка к хаджуПеред отправлением в паломничество, важно приготовиться:Порядок совершения хаджаХадж состоит из ряда обрядов. Чаще всего с паломниками находится гид, который объясняет все тонкости, так как малейшее нарушение порядка может сделать хадж недействительным. Таваф, обряд заключается в обходе вокруг Каабы. Потом необходимо пройти между холмами Сафа и Марва. Самый главный обряд заключается в пребывании в долине Арафат, где по преданию встретились Адам и Хавва (Ева), изгнанные из Рая. В этом месте нужно провести весь день, молясь о прощении. На ночлег останавливаются в долине Муздалифа, потом следует посещение долины Мина и побивание шайтана камнями. Этот обряд восходит к истории о жертвоприношении Ибрахима, который по велению Аллаха шел принести в жертву своего сына. По пути ему несколько раз встречался шайтан, который старался отговорить пророка от этого шага. В ответ Ибрахим бросал в него камни, поэтому каждый паломник должен три раза поднять камень и бросить его специальный столб.Чем завершается обрядЗавершается паломничество главным мусульманским праздником жертвоприношения - Курбан-Байрам. Паломники приносят в жертву быка, барана или верблюда, мясо которых потом отправляется голодающим. Если мусульманин не в состоянии принести жертву, он должен соблюдать пост три дня во время хаджа и семь после него. Потом происходит обряд остригания волос у мужчин, после которого нужно вернуться в Мекку, чтобы еще раз обойти Каабу и исполнить обряд бега между холмами Сафа и Марва.Ценность хаджа для мусульманХадж объединяет мусульман, так как ислам придает большое значение теплым отношениям и дружбе внутри мусульманского братства. Именно один раз в год паломники со всего мира встречаются в Мекке и независимо от расы совершают одни и те же ритуалы, смотрят в одну сторону. При соблюдении обрядов отсутствуют какие-либо привилегии, независимо от своего социального положения, паломники находятся в одинаковых условиях, это напоминание о том, что перед Богом все равны. Трудности и неудобства в пути учат паломника терпению и стойкости, при встрече с большим количеством единоверцев, мусульманин обязан быть скромным и тактичным. Обряды напоминают о благочестивых предках: пророках и посланниках. Каждый совершающий хадж должен проникнуться вдохновением и верой.Обязательные столпы хаджаСуществуют столпы хаджа, при невыполнении паломником даже одного из них, хадж считается недействительным:Как совершают хадж женщиныВо время хаджа женщины совершают те же обряды, что и мужчины, кроме подстригания волос. Если женщине меньше 45 лет, ее должен сопровождать мужчина из близких родственников старше 17 лет. Одеваются мусульманки в светлую одежду, оставаясь покрытыми так же, как и в обычные дни, различие состоит лишь в том, что во время паломничества нельзя полностью закрывать лицо и надевать перчатки, закрывающие кисти рук.Одежда для хаджаОдин из обязательных атрибутов хаджа - специальная одежда ихрам, которую надевают все паломники. Состоит она из двух кусков простой ткани, один из которых закрывает ноги до колен, второй надевается на левое плечо.Запрещенные действияПо словам Рината Исхакова, во время хаджа запрещается причинять вред или боль всему живому (животным, насекомым, растениям, людям), тот, кто совершает паломничество, не должен торговать и делать что-либо относящееся к мирской жизни, запрещены сексуальные отношения и все, что им предшествует, нельзя стричься, бриться, использовать различные благовония, носить драгоценности и украшения, курить. Если происходит нарушение какого-либо пункта, то хадж можно считать несовершенным и недействительным.Отличие хаджа от умрыУмра — это малое паломничество, которое, в отличии от хаджа, может совершаться в любое время. Обряды умры состоят в хождении вокруг Каабы и между холмами Сафа и Марва.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хадж, история, запрет, мусульмане