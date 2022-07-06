https://uz.sputniknews.ru/20220706/vstupitelnye-ekzameny-proydut-na-otkrytom-vozduxe-25951922.html

Вступительные экзамены пройдут на открытом воздухе

Вступительные экзамены пройдут на открытом воздухе

Абитуриенты сдадут тесты для поступления на бакалавриат на стадионах.

2022-07-06T16:55+0500

2022-07-06T16:55+0500

2022-07-06T16:55+0500

общество

вступительные экзамены

абитуриенты

вуз

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения Узбекистана в этом году пройдут на открытом воздухе.Об этом сообщает Telegram-канал Государственного центра тестирования.Абитуриенты сдадут тесты для поступления на бакалавриат на стадионах.Утверждено соответствующее Положение № 1 Государственной комиссии по координации процессов приема в государственные высшие учебные заведения.В нем определено, что в 2022-2023 учебном году вступительные испытания для поступления на бакалавриат высших учебных заведений будут проводиться на стадионах.Напомним: последние два года экзамены в вузы проходили на открытых площадках в две смены из-за коронавирусной пандемии.Ранее сообщалось, что в новом учебном году абитуриенты будут сдавать три обязательных предмета: это родной язык (узбекский, русский или каракалпакский), математика и история Узбекистана.В каждом блоке по 10 вопросов. За каждый правильный ответ будет начисляться по 1,1 балла. Общее количество баллов по обязательным дисциплинам – 33.

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вступительные экзамены, абитуриенты, вуз