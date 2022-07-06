https://uz.sputniknews.ru/20220706/za-povyshenie-urojaynosti-xlopka-predostavyat-subsidii-i-lgoty-25940347.html
За повышение урожайности хлопка предоставят субсидии и льготы
За повышение урожайности хлопка предоставят субсидии и льготы
Для получения финансовой помощи хлопковод должен подать заявку и документы через информационную систему "Агросубсидия".
2022-07-06T12:05+0500
2022-07-06T12:05+0500
2022-07-06T12:05+0500
общество
хлопок
налоговые льготы
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Правительство разработало "Временное положение о порядке выделения субсидий на агротехнические мероприятия по повышению плодородия почв и урожайности на хлопковых полях".Цель эксперимента — стимулировать повышение плодородия хлопковых полей в 2022-2023 годах.В частности, землепользователи (в том числе кластеры) смогут получить субсидии субсидии по одному миллиону сумов на каждый гектар площади для повышения урожайности хлопка путем внедрения новых технологий севооборота и орошения, создания служб защиты растений и современных лабораторий, а также обучения фермеров новшествам.Документ содержит перечень районов, где будет действовать такая практика выделения субсидий. Для того чтобы получить ее, хлопковод должен подать заявку и необходимые документы через информационную систему "Агросубсидия".Наряду с этим предоставляются налоговые льготы на основании результатов анализа бонитировки почв. При этом ставка земельного налога снижается на 25% в случае, если балл бонитета почвы земельного участка по отношению к действующему баллу бонитета повысился до трех баллов, снижается на 50% — при повышении на три балла и более.Читайте также: Видео: хлопок и текстиль усилят статус Узбекистана на мировом рынке – экономист
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хлопок, налоговые льготы
За повышение урожайности хлопка предоставят субсидии и льготы
Для получения финансовой помощи хлопковод должен подать заявку и документы через информационную систему "Агросубсидия".
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Правительство разработало
"Временное положение о порядке выделения субсидий на агротехнические мероприятия по повышению плодородия почв и урожайности на хлопковых полях".
Цель эксперимента — стимулировать повышение плодородия хлопковых полей в 2022-2023 годах.
В частности, землепользователи (в том числе кластеры) смогут получить субсидии субсидии по одному миллиону сумов на каждый гектар площади для повышения урожайности хлопка путем внедрения новых технологий севооборота и орошения, создания служб защиты растений и современных лабораторий, а также обучения фермеров новшествам.
Документ содержит перечень районов, где будет действовать такая практика выделения субсидий. Для того чтобы получить ее, хлопковод должен подать заявку и необходимые документы через информационную систему "Агросубсидия".
Наряду с этим предоставляются налоговые льготы на основании результатов анализа бонитировки почв. При этом ставка земельного налога снижается на 25% в случае, если балл бонитета почвы земельного участка по отношению к действующему баллу бонитета повысился до трех баллов, снижается на 50% — при повышении на три балла и более.