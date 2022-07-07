https://uz.sputniknews.ru/20220707/aeroflot-zapuskaet-dopolnitelnyy-reys-iz-moskvy-v-tashkent-25987217.html

"Аэрофлот" запускает дополнительный рейс из Москвы в Ташкент

"Аэрофлот" запускает дополнительный рейс из Москвы в Ташкент

Рейс будет выполняться на самолете Airbus 320.

2022-07-07T17:10+0500

2022-07-07T17:10+0500

2022-07-07T17:10+0500

общество

аэрофлот

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вводит дополнительный ежедневный рейс с 16 июля из Москвы в Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале."Аэрофлот" с 20 мая запустил прямые рейсы из столицы России в Ташкент. Кроме этого, маршрутная сеть авиаперевозчика в города Узбекистана также включает в себя полеты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.По сообщению Росавиации от 6 июня, авиавласти двух государств договорились увеличить частоту рейсов по маршруту Москва-Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю. С российской стороны полеты из Москвы в Ташкент выполняют "Аэрофлот", S7 и "ЮТэйр", а с узбекистанской стороны Uzbekistan Airways и Qanot Sharq.Читайте также:

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аэрофлот, москва, ташкент, рейс, airbus