https://uz.sputniknews.ru/20220707/covid-19-chislo-infitsirovannyx-snova-poshlo-vverx-25984480.html
COVID-19: число инфицированных снова пошло вверх
COVID-19: число инфицированных снова пошло вверх
После нескольких дней спада количество заболевших в Узбекистане снова превышает 90 человек.
2022-07-07T14:41+0500
2022-07-07T14:41+0500
2022-07-07T14:41+0500
общество
коронавирус covid-19
узбекистан
статистика
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Накануне в стране зафиксировали 94 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 21 человек, а также в Ферганской и Джизакской областях — по девять новых случаев. Следом идет Самаркандская область — восемь человекС небольшим отрывом идут Каракалпакстан, Навоийская и Сурхандарьинская области – по шесть заболевших.В Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Наманганской областях - по пять выявленных случаев.В Кашкадарьинской и Хорезмской областях - по четыре заразившихся.И один человек из Сырдарьинской области.По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 241 377 человек.Читайте также: В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19
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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика
COVID-19: число инфицированных снова пошло вверх
После нескольких дней спада количество заболевших в Узбекистане снова превышает 90 человек.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Накануне в стране зафиксировали 94 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава
Узбекистана.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 21 человек, а также в Ферганской и Джизакской областях — по девять новых случаев. Следом идет Самаркандская область — восемь человек
С небольшим отрывом идут Каракалпакстан, Навоийская и Сурхандарьинская области – по шесть заболевших.
В Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Наманганской областях - по пять выявленных случаев.
В Кашкадарьинской и Хорезмской областях - по четыре заразившихся.
И один человек из Сырдарьинской области.
По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 241 377 человек.