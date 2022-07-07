https://uz.sputniknews.ru/20220707/covid-19-chislo-infitsirovannyx-snova-poshlo-vverx-25984480.html

COVID-19: число инфицированных снова пошло вверх

COVID-19: число инфицированных снова пошло вверх

После нескольких дней спада количество заболевших в Узбекистане снова превышает 90 человек.

2022-07-07T14:41+0500

2022-07-07T14:41+0500

2022-07-07T14:41+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

статистика

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова возросло. Накануне в стране зафиксировали 94 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте — 21 человек, а также в Ферганской и Джизакской областях — по девять новых случаев. Следом идет Самаркандская область — восемь человекС небольшим отрывом идут Каракалпакстан, Навоийская и Сурхандарьинская области – по шесть заболевших.В Ташкентской, Андижанской, Бухарской и Наманганской областях - по пять выявленных случаев.В Кашкадарьинской и Хорезмской областях - по четыре заразившихся.И один человек из Сырдарьинской области.По данным ведомства, общее количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 241 377 человек.Читайте также: В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19

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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика