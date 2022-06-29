https://uz.sputniknews.ru/20220629/v-uzbekistane-zapatentovali-lekarstvo-ot-sovid-19-25742433.html

В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19

В Узбекистане запатентовали лекарство от СОVID-19

Клинические опыты показали эффективность препарата у 92% заболевших.

2022-06-29T13:23+0500

2022-06-29T13:23+0500

2022-06-29T13:23+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

лекарство

патент

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Фармацевтический институт образования и исследований Узбекистана выдал патент на препарат от СОVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Сотрудники института на основе природного и минерального источников через биотехнологический и химический синтез сделали многокомпонентный препарат "Антиковир".Клинические и доклинические исследования продемонстрировали, что это лекарство не позволяет войти коронавирусной инфекции в клетки с последующим их поражением и имеет иммуномодулирующее действие, способствующее повышению гуморального иммунитета.Компоненты препарата оказывают антикоагулянтное, антиоксидантное, цитопротекторное, иммуномодулирующее действие, а также дают антибактериальную и противовирусную активность. Клинические опыты показали эффективность лекарства у 92% заразившихся. В исследуемой группе не обнаружили негативных побочных эффектов.Агентство по интеллектуальной собственности 13 ноября 2020 года зарегистрировало товарный знак препарата. Министерство здравоохранения Узбекистана 14 февраля 2022 года зарегистрировало "Антиковир" в качестве противовирусного препарата, рекомендуемого для лечения и профилактики СОVID-19 и постковидного синдрома.Препарат "Антиковир" получил патент №IAP 06876 Министерства юстиции Узбекистана и зарегистрирован в Реестре изобретений республики 7 апреля 2022 года, добавили в пресс-службе Фармацевтического института.Читайте также:"Знакомые голоса": Отабеков прокомментировал слухи о новой вспышке коронавирусаВозвращается ли COVID-19 – мнение инфекциониста

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