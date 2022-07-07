https://uz.sputniknews.ru/20220707/drevnie-pamyatniki-buxary-voshli-v-spisok-kulturnogo-naslediya-islamskogo-mira-25982381.html
Древние памятники Бухары вошли в Список культурного наследия исламского мира
Древние памятники Бухары вошли в Список культурного наследия исламского мира
Сертификаты о включении памятников в этот список вручили в столице Марокко, городе Рабате, в ходе 10 сессии исламского мира ICESCO.
2022-07-07T12:56+0500
2022-07-07T12:56+0500
2022-07-07T12:56+0500
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памятник
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Семь культурных объектов Узбекистана включили в Список культурного наследия исламского мира, сообщает Агентство культурного наследия Узбекистана.Такое решение приняли участники 10 сессии исламского мира ICESCO.Сертификаты о включении объектов в этот список вручил Генеральный директор ICESCO Салим Аль Малик в ходе сессии, которая прошла с 3-6 июля в столице Марокко, городе Рабате.В почетный список культурного наследия исламского мира вошли: мавзолей Исмаила Самани, комплексы Чор Бакр и Бахауддин Накшбанд, мечеть Магоки Аттар, ансамбль Пойи Калон, руины древнего города Пойкент и медресе Ташсарой.Исторически Узбекистан внес большой вклад в развитие ислама. Поэтому Агентство культурного наследия планирует проводить международные конференции и практические встречи с участием ученых-исламоведов для пропаганды объектов культурного наследия страны, в частности памятников, сыгравших большую роль в развитии исламской религии и культуры.В агентстве также будут привлекать международные гранты для сохранения культурного наследия, говорится в сообщении.Читайте также: Узбекистан впервые стал членом комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия
бухара
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бухара, культурное наследие, памятник
Древние памятники Бухары вошли в Список культурного наследия исламского мира
Сертификаты о включении памятников в этот список вручили в столице Марокко, городе Рабате, в ходе 10 сессии исламского мира ICESCO.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
Семь культурных объектов Узбекистана включили в Список культурного наследия исламского мира, сообщает Агентство культурного наследия Узбекистана
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Такое решение приняли участники 10 сессии исламского мира ICESCO.
Сертификаты о включении объектов в этот список вручил Генеральный директор ICESCO Салим Аль Малик в ходе сессии, которая прошла с 3-6 июля в столице Марокко, городе Рабате.
В почетный список культурного наследия исламского мира вошли: мавзолей Исмаила Самани, комплексы Чор Бакр и Бахауддин Накшбанд, мечеть Магоки Аттар, ансамбль Пойи Калон, руины древнего города Пойкент и медресе Ташсарой.
Исторически Узбекистан внес большой вклад в развитие ислама. Поэтому Агентство культурного наследия планирует проводить международные конференции и практические встречи с участием ученых-исламоведов для пропаганды объектов культурного наследия страны, в частности памятников, сыгравших большую роль в развитии исламской религии и культуры.
В агентстве также будут привлекать международные гранты для сохранения культурного наследия, говорится в сообщении.