https://uz.sputniknews.ru/20220707/drevnie-pamyatniki-buxary-voshli-v-spisok-kulturnogo-naslediya-islamskogo-mira-25982381.html

Древние памятники Бухары вошли в Список культурного наследия исламского мира

Древние памятники Бухары вошли в Список культурного наследия исламского мира

Сертификаты о включении памятников в этот список вручили в столице Марокко, городе Рабате, в ходе 10 сессии исламского мира ICESCO.

2022-07-07T12:56+0500

2022-07-07T12:56+0500

2022-07-07T12:56+0500

культура

бухара

культурное наследие

памятник

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Семь культурных объектов Узбекистана включили в Список культурного наследия исламского мира, сообщает Агентство культурного наследия Узбекистана.Такое решение приняли участники 10 сессии исламского мира ICESCO.Сертификаты о включении объектов в этот список вручил Генеральный директор ICESCO Салим Аль Малик в ходе сессии, которая прошла с 3-6 июля в столице Марокко, городе Рабате.В почетный список культурного наследия исламского мира вошли: мавзолей Исмаила Самани, комплексы Чор Бакр и Бахауддин Накшбанд, мечеть Магоки Аттар, ансамбль Пойи Калон, руины древнего города Пойкент и медресе Ташсарой.Исторически Узбекистан внес большой вклад в развитие ислама. Поэтому Агентство культурного наследия планирует проводить международные конференции и практические встречи с участием ученых-исламоведов для пропаганды объектов культурного наследия страны, в частности памятников, сыгравших большую роль в развитии исламской религии и культуры.В агентстве также будут привлекать международные гранты для сохранения культурного наследия, говорится в сообщении.Читайте также: Узбекистан впервые стал членом комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия

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бухара, культурное наследие, памятник