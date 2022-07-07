https://uz.sputniknews.ru/20220707/uzbekistan-vpervye-stal-chlenom-komiteta-yunesko-po-oxrane-kulturnogo-naslediya-25974079.html
Узбекистан впервые стал членом комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия
Узбекистан впервые стал членом комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия
Страна избрана членом межправкомитета на сессии Генеральной ассамблеи Конвенции "Об охране нематериального культурного наследия", проходящей в Париже.
2022-07-07T10:46+0500
2022-07-07T10:46+0500
2022-07-07T10:56+0500
культура
юнеско
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Узбекистан впервые избран членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.Выборы состоялись в рамках Восьмой сессии Генеральной Ассамблеи государств-членов Конвенции "Об охране нематериального культурного наследия", которая проходит в настоящее время в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.На два свободных места во второй региональной электоральной группе (страны Восточной Европы и некоторые страны СНГ) претендовало сразу пять стран: Узбекистан, Болгария, Босния и Герцеговина, Словакия и Эстония. Узбекистан набрал наибольшее количество голосов – 105. Страна будет членом межправкомитета в течение четырех лет (2022-2026 годы).Основные задачи комитета – продвижение целей Конвенции, распространение передового опыта и выработка рекомендаций по охране нематериального культурного наследия.В настоящее время членами Конвенции об охране нематериального культурного наследия являются 180 стран. Узбекистан присоединился к ней в 2008 году. В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества внесены 10 элементов, связанных с республикой, в том числе "Шошмаком", "Традиции приготовления плова", "Навруз", "Хорезмский танец лазги" и "Искусство бахши".Читайте также: В Узбекистане снимут фильм о создателе легендарного Регистана Баходире Ялангтуше — фото
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Узбекистан впервые стал членом комитета ЮНЕСКО по охране культурного наследия
10:46 07.07.2022 (обновлено: 10:56 07.07.2022)
Страна избрана членом межправкомитета на сессии Генеральной ассамблеи Конвенции "Об охране нематериального культурного наследия", проходящей в Париже.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Узбекистан впервые избран членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.
Выборы состоялись в рамках Восьмой сессии Генеральной Ассамблеи государств-членов Конвенции "Об охране нематериального культурного наследия", которая проходит в настоящее время в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
На два свободных места во второй региональной электоральной группе (страны Восточной Европы и некоторые страны СНГ) претендовало сразу пять стран: Узбекистан, Болгария, Босния и Герцеговина, Словакия и Эстония. Узбекистан набрал наибольшее количество голосов – 105. Страна будет членом межправкомитета в течение четырех лет (2022-2026 годы).
Основные задачи комитета – продвижение целей Конвенции, распространение передового опыта и выработка рекомендаций по охране нематериального культурного наследия.
В настоящее время членами Конвенции об охране нематериального культурного наследия являются 180 стран. Узбекистан присоединился к ней в 2008 году. В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества внесены 10 элементов, связанных с республикой, в том числе "Шошмаком", "Традиции приготовления плова", "Навруз", "Хорезмский танец лазги" и "Искусство бахши".