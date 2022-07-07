https://uz.sputniknews.ru/20220707/ministerstvo-finansov-zayavilo-o-novoy-tarifnoy-politike-na-rynke-tsennyx-bumag-25993314.html

Министерство финансов заявило о новой тарифной политике на рынке ценных бумаг

Министерство финансов заявило о новой тарифной политике на рынке ценных бумаг

Эта тарифная политика уменьшит сбор за сделки с акциями на бирже в 10 раз.

2022-07-07T18:14+0500

2022-07-07T18:14+0500

2022-07-07T18:14+0500

экономика

узбекистан

министерство финансов узбекистана

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акции

фондовая биржа

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Предприятие “Информационно-ресурсный центр фондового рынка” Министерства финансов установило обновленную тарифную политику на предоставление услуг по пользованию "Единым программно-техническим комплексом". Об этом сообщили в информационной службе ведомства.Нововведение утвердили для направления объемов неорганизованных внебиржевых торгов на организованные биржевые торги. Это приведет к увеличению объемов торгов на организованных биржевых торгах, а также обеспечит конкуренцию, открытость и прозрачность в процессе торгов.Новая тарифная политика уменьшит сбор за сделки с акциями на Республиканской фондовой бирже "Ташкент" в 10 раз, за сделки с облигациями и за сделки РЕПО с акциями в 20 раз.Кроме того, для переориентации объема торгов с неорганизованного внебиржевого рынка на организованный биржевой рынок утвердили новую тарифную политику по купле-продаже, дарению и другим видам сделок на неорганизованном внебиржевом рынке.Новая тарифная политика начнет действовать с 1 августа 2022 года, уточнили в министерстве.Читайте также:Ташкент станет международным финансовым центром

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