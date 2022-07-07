https://uz.sputniknews.ru/20220707/ministerstvo-finansov-zayavilo-o-novoy-tarifnoy-politike-na-rynke-tsennyx-bumag-25993314.html
Министерство финансов заявило о новой тарифной политике на рынке ценных бумаг
Министерство финансов заявило о новой тарифной политике на рынке ценных бумаг
Эта тарифная политика уменьшит сбор за сделки с акциями на бирже в 10 раз.
2022-07-07T18:14+0500
2022-07-07T18:14+0500
2022-07-07T18:14+0500
экономика
узбекистан
министерство финансов узбекистана
ценные бумаги
акции
фондовая биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25993674_0:3:2993:1687_1920x0_80_0_0_802184be3b3c552c5215abc204dd2c24.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Предприятие “Информационно-ресурсный центр фондового рынка” Министерства финансов установило обновленную тарифную политику на предоставление услуг по пользованию "Единым программно-техническим комплексом". Об этом сообщили в информационной службе ведомства.Нововведение утвердили для направления объемов неорганизованных внебиржевых торгов на организованные биржевые торги. Это приведет к увеличению объемов торгов на организованных биржевых торгах, а также обеспечит конкуренцию, открытость и прозрачность в процессе торгов.Новая тарифная политика уменьшит сбор за сделки с акциями на Республиканской фондовой бирже "Ташкент" в 10 раз, за сделки с облигациями и за сделки РЕПО с акциями в 20 раз.Кроме того, для переориентации объема торгов с неорганизованного внебиржевого рынка на организованный биржевой рынок утвердили новую тарифную политику по купле-продаже, дарению и другим видам сделок на неорганизованном внебиржевом рынке.Новая тарифная политика начнет действовать с 1 августа 2022 года, уточнили в министерстве.Читайте также:Ташкент станет международным финансовым центром
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/07/25993674_371:0:2622:1688_1920x0_80_0_0_c7af5cb11b4d9221e8a5057a2f047044.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, министерство финансов узбекистана, ценные бумаги, акции, фондовая биржа
Министерство финансов заявило о новой тарифной политике на рынке ценных бумаг
Новая тарифная политика уменьшит сбор за сделки с акциями на Республиканской фондовой бирже "Ташкент" в 10 раз, за сделки с облигациями и за сделки РЕПО с акциями в 20 раз.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Предприятие “Информационно-ресурсный центр фондового рынка” Министерства финансов установило обновленную тарифную политику на предоставление услуг по пользованию "Единым программно-техническим комплексом".
Об этом сообщили в информационной службе
ведомства.
Нововведение утвердили для направления объемов неорганизованных внебиржевых торгов на организованные биржевые торги. Это приведет к увеличению объемов торгов на организованных биржевых торгах, а также обеспечит конкуренцию, открытость и прозрачность в процессе торгов.
Новая тарифная политика уменьшит сбор за сделки с акциями на Республиканской фондовой бирже "Ташкент" в 10 раз, за сделки с облигациями и за сделки РЕПО с акциями в 20 раз.
Кроме того, для переориентации объема торгов с неорганизованного внебиржевого рынка на организованный биржевой рынок утвердили новую тарифную политику по купле-продаже, дарению и другим видам сделок на неорганизованном внебиржевом рынке.
Новая тарифная политика начнет действовать с 1 августа 2022 года, уточнили в министерстве.