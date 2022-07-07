https://uz.sputniknews.ru/20220707/tashkent-stanet-mejdunarodnym-finansovym-tsentrom-25986341.html
Ташкент станет международным финансовым центром
Ташкент станет международным финансовым центром
Главная цель центра – привлечение инвесторов и продвижение инвестиционного потенциала Узбекистана.
2022-07-07T16:27+0500
2022-07-07T16:27+0500
2022-07-07T16:27+0500
экономика
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инвестиции
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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Ташкент станет международным финансовым центром (МФЦ). Этот вопрос обсуждают в Ташкенте на стратегической сессии "Создание международного финансового центра в Ташкенте: модель развития и ключевые направления деятельности".Главная цель МФЦ – привлечение инвесторов и продвижение инвестиционного потенциала Узбекистана. Кроме того, проект нацелен на формирование в стране уникальной финансовой и правовой экосистемы, которая позволит комфортно работать международным банкам, финансовым институтам, юридическим, консалтинговым и инвестиционным компаниям.На сегодняшний день в мире насчитывается около 120 таких центров. По словам Долговой , сегодня МФЦ являются многофункциональными платформами сервисов и услуг для сопровождения деятельности глобальных инвесторов в стране расположения. Именно такой центр – с глобальными стандартами и инфраструктурой эксперты предлагают создать в Ташкенте.Ташкентский международный финансовый центр создается по инициативе президента республики Шавката Мирзиёева.Читайте также: На территории СЭЗ "Нукус" создан технопарк
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ташкент, узбекистан, инвестиции
Ташкент станет международным финансовым центром
Главная цель центра – привлечение инвесторов и продвижение инвестиционного потенциала Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Ташкент станет международным финансовым центром (МФЦ).
Этот вопрос обсуждают в Ташкенте на стратегической сессии "Создание международного финансового центра в Ташкенте: модель развития и ключевые направления деятельности".
Главная цель МФЦ – привлечение инвесторов и продвижение инвестиционного потенциала Узбекистана. Кроме того, проект нацелен на формирование в стране уникальной финансовой и правовой экосистемы, которая позволит комфортно работать международным банкам, финансовым институтам, юридическим, консалтинговым и инвестиционным компаниям.
"Мы сформировали и рады представить концептуальные модели развития Ташкента как международного финансового центра, направление его деятельности и специализацию. Мы понимаем, что вопрос создания центра носит комплексный характер. Он связан и с вопросами финансового рынка, развития деловой среды, налоговой и правовой системы Узбекистана, городской инфраструктуры. И может быть решен только сообща", - рассказала эксперт консультативной группы по созданию ташкентского международного финансового центра Алена Долгова.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 120 таких центров. По словам Долговой , сегодня МФЦ являются многофункциональными платформами сервисов и услуг для сопровождения деятельности глобальных инвесторов в стране расположения. Именно такой центр – с глобальными стандартами и инфраструктурой эксперты предлагают создать в Ташкенте.
Ташкентский международный финансовый центр создается по инициативе президента республики Шавката Мирзиёева.