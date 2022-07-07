https://uz.sputniknews.ru/20220707/na-territorii-sez-nukus-sozdan-texnopark-25983272.html
На территории СЭЗ "Нукус" создан технопарк
На территории СЭЗ "Нукус" создан технопарк
В Технопарке организуют новые энергоэффективные, экологически безопасные производственные мощности, соответствующие международным стандартам.
2022-07-07T13:59+0500
2022-07-07T13:59+0500
2022-07-07T13:59+0500
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нукус
технопарк
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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Постановлением президента создана специальная промышленная зона "Технопарк "Нукус" сроком на 30 лет, сообщили в Минюсте. Технопарк расположится на 30 гектарах пустующей земли, находящихся на территории СЭЗ "Нукус".В Технопарке организуют новые энергоэффективные, экологически безопасные производственные мощности, соответствующие международным стандартам. Для организации новых предприятий будут привлекать отечественных и зарубежных инвесторов.Для создания инженерно-коммуникационной инфраструктуры Технопарка предусмотрены лимиты капиталовложений в рамках государственной программы развития социальной и производственной инфраструктуры страна на 2023–2024 годы.Напомним, что при реализации госактивов по Республике Каракалпакстан:СЭЗ "Нукус" создана Указом президента в сентябре 2019 года. На ее территории действуют особые налоговый и таможенный режимы.Читайте также: В Узбекистане создадут инновационные предприятия
нукус
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сэз, нукус, технопарк
На территории СЭЗ "Нукус" создан технопарк
В Технопарке организуют новые энергоэффективные, экологически безопасные производственные мощности, соответствующие международным стандартам.
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik.
Постановлением президента создана специальная промышленная зона "Технопарк "Нукус" сроком на 30 лет, сообщили
в Минюсте. Технопарк расположится на 30 гектарах пустующей земли, находящихся на территории СЭЗ "Нукус".
В Технопарке организуют новые энергоэффективные, экологически безопасные производственные мощности, соответствующие международным стандартам. Для организации новых предприятий будут привлекать отечественных и зарубежных инвесторов.
Для создания инженерно-коммуникационной инфраструктуры Технопарка предусмотрены лимиты капиталовложений в рамках государственной программы развития социальной и производственной инфраструктуры страна на 2023–2024 годы.
Напомним, что при реализации госактивов по Республике Каракалпакстан:
если стоимость государственных активов превышает 50 000 кратный размер базовой расчетной величины, внедряется порядок оплаты платежей в рассрочку на срок до 5 лет в соответствии с заключаемыми договорами купли-продажи;
в случае осуществления платежей за покупку в течение одного месяца со дня заключения договора купли-продажи, предоставляется скидка в размере, эквивалентном 20% от суммы платежей за покупку.
СЭЗ "Нукус" создана Указом президента в сентябре 2019 года. На ее территории действуют особые налоговый и таможенный режимы.