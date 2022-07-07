https://uz.sputniknews.ru/20220707/v-uzbekistane-sozdadut-innovatsionnye-predpriyatiya-25979632.html

В Узбекистане создадут инновационные предприятия

В Узбекистане создадут инновационные предприятия

Резидентам инновационного парка Inno texnopark в Ташкенте предоставили преференции и льготы. 07.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-07T11:53+0500

2022-07-07T11:53+0500

2022-07-07T11:59+0500

общество

инновации

постановление

технопарк

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об инновационном развитии Узбекистана.Согласно этому постановлению, в высших учебных заведениях и научных организациях, а также в промышленности теперь будут уделять особое внимание разработке и внедрению инновационных технологий.В частности, постановление закрепляет программу и перечень инновационных проектов для реализации научными и образовательными организациями в 2022-2023 годах, а также список новых инновационных предприятий при вузах, специализирующихся на разработке наукоемкой продукции.Производство такой продукции должны наладить и отраслевые организации, также перечисленные в приложении к постановлению.Кроме того, документ утверждает перечень новых инновационных (spin-off) предприятий, создаваемых Министерством инновационного развития для широкого внедрения востребованных и перспективных инноваций.При этом, Мининноваций должно направлять на проекты по освоению технологий производства конкурентоспособной продукции на таких предприятиях 10% средств, выделяемых на госпрограммы по научной деятельности.Одним из таких предприятий стал ООО Inno Texnopark, созданный на базе Студенческого городка Алмазарского района в Ташкенте. Финансироваться научная и проектная деятельность в технопарке будет из бюджетных средств. Студенты и докторанты смогут использовать все оборудование учебно-научных лабораторий здесь бесплатно. Кроме того, резиденты "Inno texnopark" получат льготы и преференции (кроме социального налога), предоставленные резидентам IT-парка.Министерство инновационного развития должно до 1 декабря разработать и внести в Кабинет министров проект дорожной карты по реализации стратегии инновационного развития на ближайшие два года.Персональную ответственность за реализацию постановления несут премьер-министр страны Сардор Умурзаков, министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов, а также руководство регионов и городов республики.Читайте также: Видео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии

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инновации, постановление, технопарк