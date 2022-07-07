https://uz.sputniknews.ru/20220707/pobediteli-mejdunarodnogo-islamskogo-proekta-chitay-posetyat-uzbekistan-25994250.html

Победители международного исламского проекта "Читай!" посетят Узбекистан

Победители международного исламского проекта "Читай!" посетят Узбекистан

Одним из призов в международном исламском конкурсе, который пройдет в Москве, станет поездка в Узбекистан.

2022-07-07T19:34+0500

2022-07-07T19:34+0500

2022-07-07T19:34+0500

общество

узбекистан

ислам

проект

конкурс

москва

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В субботу в Москве стартовал новый этап международного проекта "IQRA (Читай!)". Также в этот день открыли регистрацию на конкурс в рамках проекта по книге муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова "На пути к Нему". Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления (ДУМ) Москвы.Так, конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе участники должны будут пройти онлайн-тестирование, а на втором - прошедшие дальше конкурсанты будут соревноваться за звание лучшего в очном формате в Москве.Победителю предоставят возможность совершить малый хадж в Мекку: призом является путевка в Умру. Конкурсант, занявший второе место, поедет в Турцию, а обладатель третьего места получит позможность посетить Узбекистан.В день запуска конкурса состоялся розыгрыш ценных призов среди первых зарегистрировавшихся. Среди участников разыграли планшет, а также сертификаты на бесплатное обучение в Культурном центре "Дар" в Москве.Начало проекта было приурочено к празднику Сабантуй, который отмечали 2 июля в музее-заповеднике "Коломенское". ДУМ России и ДУМ Москвы представили на мероприятии тематическую площадку, которая была посвящена книгам и чтению. Партнерами в организации выступили библиотеки юга Москвы.Помимо этого, ДУМ Москвы предложило гостям насыщенную программу для взрослых и детей. В течение дня в отдельном шатре работал лекторий, где выступали известные спикеры. Также с успехом прошли интеллектуальные игры, в которых приняли участие порядка 200 человек.Читайте также:

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узбекистан, ислам, проект, конкурс, москва