https://uz.sputniknews.ru/20220707/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-7-iyulya-25987052.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июля

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июля

В США считают, что Зеленский "играет в политику и театр".

2022-07-07T17:31+0500

2022-07-07T17:31+0500

2022-07-07T17:31+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

сша

владимир зеленский

борис джонсон

фсб россии

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 7 июля, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Украинские силовики все время обстреливают пункты пропуска Федерально-таможенной службы (ФТС) РФ, заявил первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов. Обычно это атаки с беспилотников: к ним привязывают взрывчатку, гранаты и дроны летят над пунктами пропуска, сбрасывая снаряды. По данным на 30 июня украинские формирования 29 раз обстреляли КПП. Должностных лиц эвакуировали с таможенных постов примерно 90 раз."В некоторых случаях наши сотрудники фактически спасли людей, которые находились в автомобилях, они их эвакуировали буквально за минуту до минометного обстрела. Получилось избежать человеческих жертв", — сообщил Давыдов.ВСУ также обстреляли Донецк (погибли шесть человек), Макеевку, Горловку, Гольмовский (ДНР), приграничное село Некислица в Брянской области.ФСБ возбудила уголовное дело на украинцев по факту подготовки акта международного терроризма, подозреваемые собирались напасть на военнослужащих и мирных граждан Украины и России.Главный мышелов британского правительства кот Ларри в аккаунте в Twitter предложил выгнать премьер-министра Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в Великобритании. Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года."Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить", — призвал Ларри.Экс-замглавы МИД Великобритании по делам Европы и США Кристофер Пинчер до этого устроил пьяный скандал в одном из клубов Лондона. Некоторые политические деятели считают, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезукоризненном прошлом. Джонсон извинился и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", но за признанием последовал ряд увольнений из-за недоверия премьеру. Всего менее чем за сутки свои посты оставили более 30 сотрудников правительства, в частности, пять министров.По сообщению издания Times, "группа ранее лояльных министров призвала Джонсона уйти в отставку", в том числе глава МВД Прити Пател и министр транспорта Грант Шэппс. Джонсон сообщил членам кабинета министров, что не уйдет в отставку, так как уверен, что это приведет к политической нестабильности.Конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц призвала Владимира Зеленского не заниматься "игрой в политику и театр", а наконец начать управлять, чтобы более эффективно поддерживать свою армию и органы местной власти.В Херсонском регионе обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов."В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за 7 тыс. гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь", — сообщил источник РИА Новости.Читайте также:Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине

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украина, сша, владимир зеленский, борис джонсон, фсб россии