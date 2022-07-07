https://uz.sputniknews.ru/20220707/kadyrov-nazval-svoyu-sleduyuschuyu-zadachu-na-ukraine-25970173.html

Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине

Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен добить находящихся на Украине террористов, сбежавших в свое время из Чечни.

2022-07-07T08:50+0500

2022-07-07T08:50+0500

2022-07-07T08:50+0500

специальная военная операция россии в донбассе

чеченская республика

россия

рамзан кадыров

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0d/24530612_0:128:2465:1514_1920x0_80_0_0_399d0f593e565e0f516e9e0ca17a9203.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в Telegram-канале свою следующую задачу в рамках спецоперации на Украине - уничтожение остатков террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики, сообщает РИА Новости.Он добавил, что сбежавшие террористы находятся в розыске. Сейчас они находятся в Киеве. По его словам, все бойцы из Чечни усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание.Глава региона отметил, что он много раз объявлял крупное вознаграждение за информацию о месте расположения боевиков. Кроме того, с начала спецоперации акцент сводился к тому, чтобы выявить нахождение террористов.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Читайте также: "Единая Россия" привезла в ЛНР и ДНР книги — видеоДонбассу предстоит вновь стать сердцем России

чеченская республика

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

чеченская республика, россия, рамзан кадыров, украина