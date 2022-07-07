Кадыров назвал свою следующую задачу на Украине
© Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
© Sputnik / Саид Царнаев/
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен добить находящихся на Украине террористов, сбежавших в свое время из Чечни.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в Telegram-канале свою следующую задачу в рамках спецоперации на Украине - уничтожение остатков террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики, сообщает РИА Новости.
"На этой неделе, как известно, мы полностью освободили от националистически настроенной сволоты всю территорию ЛНР. Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но, как минимум, для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики", — написал Кадыров.
Он добавил, что сбежавшие террористы находятся в розыске. Сейчас они находятся в Киеве. По его словам, все бойцы из Чечни усиленно готовятся и ждут момента, когда поступит соответствующее указание.
"Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали", — добавил Кадыров.
Глава региона отметил, что он много раз объявлял крупное вознаграждение за информацию о месте расположения боевиков. Кроме того, с начала спецоперации акцент сводился к тому, чтобы выявить нахождение террористов.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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