https://uz.sputniknews.ru/20220707/sbornaya-uzbekistana-zavoevala-pyat-medaley-na-cha-po-greko-rimskoy-borbe-25985674.html
Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбе
Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбе
Молодежное первенство континета по спортивной борьбе прошло в Бахрейне.
2022-07-07T16:48+0500
2022-07-07T16:48+0500
2022-07-07T16:48+0500
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борьба
бахрейн
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Сборная Узбекистана завершила свое выступление на молодженом первенстве Азии по спортивной борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Известно, что первенство Азии проходило в Бахрейне. Так, в программе второго дня в весовой категории до 97 кг узбекистанский борец Исломжон Рахматов завоевал бронзовую награду. В матче за третье место он встретился с уроженцем Южной Кореи Ким Жу Ваном, которого узбекистанец одолел со счетом 12-3.Таким образом, по итогам чемпионата Азии по греко-римской борьбе в копилке молодежной сборной Узбекистана одна золотая, две серебряных и две бронзовых награды.В четверг на континентальном первенстве определят лучших спортсменок в женской борьбе.Читайте также:
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узбекистан, чемпионат азии, сборная, сборная узбекистана, молодежная сборная узбекистана, борьба, бахрейн
Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбе
Молодежное первенство континета по спортивной борьбе прошло в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
Сборная Узбекистана завершила свое выступление на молодженом первенстве Азии по спортивной борьбе. Об этом сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Известно, что первенство Азии проходило в Бахрейне. Так, в программе второго дня в весовой категории до 97 кг узбекистанский борец Исломжон Рахматов завоевал бронзовую награду. В матче за третье место он встретился с уроженцем Южной Кореи Ким Жу Ваном, которого узбекистанец одолел со счетом 12-3.
Таким образом, по итогам чемпионата Азии по греко-римской борьбе в копилке молодежной сборной Узбекистана одна золотая, две серебряных и две бронзовых награды.
В четверг на континентальном первенстве определят лучших спортсменок в женской борьбе.