https://uz.sputniknews.ru/20220707/taksistam-razreshili-registrirovatsya-kak-samozanyatye-25995182.html
Таксистам разрешили регистрироваться как самозанятым
Таксистам разрешили регистрироваться как самозанятым
В Узбекистане таксистам разрешили стать самозанятыми, отменили нотариальное заверение доверенностей на управление авто и требование обязательного повышения квалификации водителей юридических лиц один раз в два года.
2022-07-07T18:56+0500
2022-07-07T18:56+0500
2022-07-07T20:22+0500
общество
такси
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самозанятые
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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Перечень видов деятельности для самозанятых пополнился услугами по перевозке пассажиров легковым автотранспортом, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Как следует из заявления, практика временная и будет действовать с 1 сентября 2022 года до конца 2024-го.При этом размер государственной пошлины за выдачу бланка лицензии для самозанятых перевозчиков, в том числе юридических лиц, устанавливается в размере 300 тысяч сумов.Вместе с тем, отменяется требование о сроке эксплуатации транспортного средства при выдаче лицензии. Сейчас автомобиль не должен быть старше 10 лет. Также регламентируется время обязательного медицинского и технического осмотра — один раз в год.Помимо этого, с 1 сентября появится возможность оформления доверенностей на право управления автомобилем в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). При этом, ее больше не надо будет заверять нотариально.Госпошлина при этом будет зависеть от срока действия электронной доверенности:Эту электронную доверенность сотрудники Госавтоинспекции будут проверять только через планшет.Также отменяется требование обязательного повышения квалификации водителей юридических лиц один раз в два года.Больше не потребуется заверять у нотариуса договора при сдачи гражданином собственного автомобиля в аренду юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление пассажирских перевозок. Договор аренды ставится на электронный учет в налоговых органах.Читайте также:Власти отменяют плату за тонировку авто
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такси, узбекистан, самозанятые
Таксистам разрешили регистрироваться как самозанятым
18:56 07.07.2022 (обновлено: 20:22 07.07.2022)
В Узбекистане таксистам разрешили стать самозанятыми, отменили нотариальное заверение доверенностей на управление авто и требование обязательного повышения квалификации водителей юридических лиц один раз в два года.
ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Перечень видов деятельности для самозанятых пополнился услугами по перевозке пассажиров легковым автотранспортом, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Как следует из заявления
, практика временная и будет действовать с 1 сентября 2022 года до конца 2024-го.
При этом размер государственной пошлины за выдачу бланка лицензии для самозанятых перевозчиков, в том числе юридических лиц, устанавливается в размере 300 тысяч сумов.
Вместе с тем, отменяется требование о сроке эксплуатации транспортного средства при выдаче лицензии. Сейчас автомобиль не должен быть старше 10 лет. Также регламентируется время обязательного медицинского и технического осмотра — один раз в год.
Помимо этого, с 1 сентября появится возможность оформления доверенностей на право управления автомобилем в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). При этом, ее больше не надо будет заверять нотариально.
Госпошлина при этом будет зависеть от срока действия электронной доверенности:
90 тысяч сумов на срок до 1 месяца;
450 тысяч сумов на срок до 6 месяцев;
900 тысяч сумов на срок до 3 лет.
Эту электронную доверенность сотрудники Госавтоинспекции будут проверять только через планшет.
Также отменяется требование обязательного повышения квалификации водителей юридических лиц один раз в два года.
Больше не потребуется заверять у нотариуса договора при сдачи гражданином собственного автомобиля в аренду юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление пассажирских перевозок. Договор аренды ставится на электронный учет в налоговых органах.