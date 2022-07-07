https://uz.sputniknews.ru/20220707/taksistam-razreshili-registrirovatsya-kak-samozanyatye-25995182.html

Таксистам разрешили регистрироваться как самозанятым

Таксистам разрешили регистрироваться как самозанятым

В Узбекистане таксистам разрешили стать самозанятыми, отменили нотариальное заверение доверенностей на управление авто и требование обязательного повышения квалификации водителей юридических лиц один раз в два года.

2022-07-07T18:56+0500

2022-07-07T18:56+0500

2022-07-07T20:22+0500

общество

такси

узбекистан

самозанятые

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ТАШКЕНТ, 7 июл - Sputnik. Перечень видов деятельности для самозанятых пополнился услугами по перевозке пассажиров легковым автотранспортом, сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Как следует из заявления, практика временная и будет действовать с 1 сентября 2022 года до конца 2024-го.При этом размер государственной пошлины за выдачу бланка лицензии для самозанятых перевозчиков, в том числе юридических лиц, устанавливается в размере 300 тысяч сумов.Вместе с тем, отменяется требование о сроке эксплуатации транспортного средства при выдаче лицензии. Сейчас автомобиль не должен быть старше 10 лет. Также регламентируется время обязательного медицинского и технического осмотра — один раз в год.Помимо этого, с 1 сентября появится возможность оформления доверенностей на право управления автомобилем в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). При этом, ее больше не надо будет заверять нотариально.Госпошлина при этом будет зависеть от срока действия электронной доверенности:Эту электронную доверенность сотрудники Госавтоинспекции будут проверять только через планшет.Также отменяется требование обязательного повышения квалификации водителей юридических лиц один раз в два года.Больше не потребуется заверять у нотариуса договора при сдачи гражданином собственного автомобиля в аренду юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление пассажирских перевозок. Договор аренды ставится на электронный учет в налоговых органах.Читайте также:Власти отменяют плату за тонировку авто

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такси, узбекистан, самозанятые