https://uz.sputniknews.ru/20220707/tashkentskiy-metropoliten-vremenno-zakryvaet-odnu-stantsiyu-25981536.html

Ташкентский метрополитен временно закрывает одну станцию

Ташкентский метрополитен временно закрывает одну станцию

Конечная 7-я станция временно не будет обслуживать пассажиров в связи с работами по установке дорожных конструкций.

2022-07-07T12:34+0500

2022-07-07T12:34+0500

2022-07-07T12:34+0500

общество

ташкент

метро

станция

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В наземной части 7-й станции метро в Ташкенте временно не будет движения с 11 по 18 июля, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.Связано это с работами по установке дорожных конструкций от улицы “Фарғона йўли” до рынка "Кўйлик".В этот период конечным пунктом для составов наземного метро будет 6-я станция.Также, метрополитен сообщает, что с 11 июля до 1 августа поезда по направлению "Ер усти ҳалка йўли" будут курсировать с 5-00 до 23-00 часов.Читайте также: Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолпон-Ата

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ташкент, метро, станция