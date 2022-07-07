https://uz.sputniknews.ru/20220707/tashkentskiy-metropoliten-vremenno-zakryvaet-odnu-stantsiyu-25981536.html
Ташкентский метрополитен временно закрывает одну станцию
Ташкентский метрополитен временно закрывает одну станцию
Конечная 7-я станция временно не будет обслуживать пассажиров в связи с работами по установке дорожных конструкций.
2022-07-07T12:34+0500
2022-07-07T12:34+0500
2022-07-07T12:34+0500
общество
ташкент
метро
станция
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В наземной части 7-й станции метро в Ташкенте временно не будет движения с 11 по 18 июля, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.Связано это с работами по установке дорожных конструкций от улицы “Фарғона йўли” до рынка "Кўйлик".В этот период конечным пунктом для составов наземного метро будет 6-я станция.Также, метрополитен сообщает, что с 11 июля до 1 августа поезда по направлению "Ер усти ҳалка йўли" будут курсировать с 5-00 до 23-00 часов.Читайте также: Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолпон-Ата
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, метро, станция
Ташкентский метрополитен временно закрывает одну станцию
Конечная 7-я станция временно не будет обслуживать пассажиров в связи с работами по установке дорожных конструкций.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik
. В наземной части 7-й станции метро в Ташкенте временно не будет движения с 11 по 18 июля, сообщает пресс-служба
столичного метрополитена.
Связано это с работами по установке дорожных конструкций от улицы “Фарғона йўли” до рынка "Кўйлик".
В этот период конечным пунктом для составов наземного метро будет 6-я станция.
Также, метрополитен сообщает, что с 11 июля до 1 августа поезда по направлению "Ер усти ҳалка йўли" будут курсировать с 5-00 до 23-00 часов.