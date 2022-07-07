https://uz.sputniknews.ru/20220707/timur-kapadze-u-trenera-ne-doljno-byt-lyubimchikov---video-25995519.html
Тимур Кападзе: "У тренера не должно быть любимчиков" - видео
Тимур Кападзе: "У тренера не должно быть любимчиков" - видео
Тимур Кападзе дал эксклюзивное интервью Sputnik.
2022-07-07T19:55+0500
2022-07-07T19:55+0500
2022-07-07T19:55+0500
видео
тимур кападзе
мнение эксперта
футбол
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Конкуренция – лучшее, что есть в футболе, поскольку именно она мотивирует спортсменов развиваться и играть лучше. Но при этом футболисты должны видеть, что наставник относится ко всем одинаково. Так считает главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе – о принципах работы он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik. Задумывался ли Тимур Кападзе о том, чтобы бросить футбол, несмотря на успешную карьеру? Как на него повлиял пример отца-тренера? И где Кападзе выучил узбекский язык? Ответы ищите в материале Sputnik.Читайте также:Зара Юлдашева: про Узбекистан могу говорить бесконечноСборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбе
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тимур кападзе, мнение эксперта, футбол, видео
Тимур Кападзе: "У тренера не должно быть любимчиков" - видео
Главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе дал эксклюзивное интервью Sputnik.
Конкуренция – лучшее, что есть в футболе, поскольку именно она мотивирует спортсменов развиваться и играть лучше. Но при этом футболисты должны видеть, что наставник относится ко всем одинаково. Так считает главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе – о принципах работы он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik. Задумывался ли Тимур Кападзе о том, чтобы бросить футбол, несмотря на успешную карьеру? Как на него повлиял пример отца-тренера? И где Кападзе выучил узбекский язык? Ответы ищите в материале Sputnik.