https://uz.sputniknews.ru/20220707/timur-kapadze-u-trenera-ne-doljno-byt-lyubimchikov---video-25995519.html

Тимур Кападзе: "У тренера не должно быть любимчиков" - видео

Тимур Кападзе: "У тренера не должно быть любимчиков" - видео

Тимур Кападзе дал эксклюзивное интервью Sputnik.

2022-07-07T19:55+0500

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2022-07-07T19:55+0500

видео

тимур кападзе

мнение эксперта

футбол

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Конкуренция – лучшее, что есть в футболе, поскольку именно она мотивирует спортсменов развиваться и играть лучше. Но при этом футболисты должны видеть, что наставник относится ко всем одинаково. Так считает главный тренер молодежной сборной Узбекистана Тимур Кападзе – о принципах работы он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik. Задумывался ли Тимур Кападзе о том, чтобы бросить футбол, несмотря на успешную карьеру? Как на него повлиял пример отца-тренера? И где Кападзе выучил узбекский язык? Ответы ищите в материале Sputnik.Читайте также:Зара Юлдашева: про Узбекистан могу говорить бесконечноСборная Узбекистана завоевала пять медалей на ЧА по греко-римской борьбе

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тимур кападзе, мнение эксперта, футбол, видео