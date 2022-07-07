В Узбекистане снимут фильм о создателе легендарного Регистана Баходире Ялангтуше - фото
© Sputnik / Стас ЭтвешПлощадь Регистан в Самарканде
© Sputnik / Стас Этвеш
Режиссером фильма является Джахонгир Ахмедов, известный своей работой над фильмом "Илхак".
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. В Самарканде прошла презентация фильма о Баходире Ялангтуше, который прославился тем, что построил на площади Регистан медресе Шердор и Тилля-Кари, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Мероприятие состоялось в рамках культурно-просветительских мероприятий, инициированных президентом Узбекистана и проходящих в регионах страны под девизом "Янги Узбекистон-Инсон қадри улуғланган юрт!".
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Презентация фильма о Баходире Ялангтуше
Презентация фильма о Баходире Ялангтуше
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.
Режиссером фильма является Джахонгир Ахмедов, известный своей работой над фильмом "Илхак".
"Баходир Ялангтуш – это наш национальный герой. Благодаря ему весь мир сейчас может наслаждаться красотой и величием площади Регистан. По его приказу рядом с медресе, которое построил Мирзо Улугбек в XV веке, спустя два столетия, возвели два медресе – Шердор и Тилля-Кари. К сожалению, мы мало знаем о Баходире Ялангтуше, и фильм, который создается по личному поручению президента Узбекистана, призван рассказать людям, и в особенности, молодежи, как создавалось наше архитектурное наследие", - отметил режиссер фильма Джахонгир Ахмедов.
Как подчеркнул генеральный директор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов, Самарканд становится центром притяжения для зарубежных кинематографистов, популярность города как кинолокации стремительно растет. Так, именно Самарканд стал местом для съемок совместных кинофильмов. В скором времени здесь начнется работа над узбекско-таджикской ко-продукцией – фильмами “Навои и Джами”. На днях в Самарканде приступят к съемкам турецкого сериала в жанре экшн “Мне нет места в этом мире”.
Также в пресс-службе Агентства отмечают, что в Самарканде и о Самарканде за последние несколько лет был снят ряд кинолент при поддержке хокимията Самаркандской области. Это документальный фильм "Матонат" режиссера Шухрата Махмудова, который получил "Гран-при" на прошедшем в Севастополе 31-м международном кинофоруме "Золотой витязь". А также это фильм режиссера Али Хамраева "Аромат дыни в Самарканде".
В завершение мероприятия хокиму Самаркандской области Эркинжону Турдимову от Агентства кинематографии Узбекистана вручили подарочное издание книги "Киноискусство Узбекистана".
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