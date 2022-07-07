https://uz.sputniknews.ru/20220707/uzbekskie-muzykanty-pokazali-svoi-talanty-na-festivale-v-kyrgyzstane-25972624.html
Узбекские музыканты показали свои таланты на фестивале в Кыргызстане
Узбекские музыканты показали свои таланты на фестивале в Кыргызстане
В Чолпон-Ате прошел международный фестиваль-конкурс "Культура народов мира" с участием танцоров и певцов из восьми стран.
2022-07-07T10:19+0500
2022-07-07T10:19+0500
2022-07-07T10:21+0500
культура
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культура
танцы
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Музыканты из Узбекистана приняли участие в Международном фестивале-конкурсе "Культура народов мира" в Чолпон-Ате. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.По заявлению организаторов мероприятия, в конкурсе участвовали учащиеся областных и районных музыкальных школ, хореографических и вокальных студий, внешкольных учреждений Кыргызстана, а также творческие коллективы и исполнители из России, а именно республики Алтай, Казахстана, Турции, Индии, Румынии и Англии.Всего фестиваль собрал 350 человек на берегу Иссык-Куля. Участники соревновались в различных категориях: вокал, народные и эстрадные танцы, игра на музыкальных инструментах.Победителями в категории "танцы" стали команды из Казахстана и Индии, в категории младших и средних групп первые места заняли коллективы из Нарынской и Ошской областей Кыргызстана.На конкурсе игры национальных инструментов жюри особо выделило узбекистанских и турецких музыкантов.Первое место среди коллективов, соревновавшихся в эстрадных танцах, лучшими стали "Шайыр апалар" из села Казыбек Ат-Башинского района и коллектив из Баткенской области.Таким образом, коллектив, занявший первое место, получил путевку на отдых в Ташкент, второе место — в Алматы на два дня, третье место — в Алматы на один день.Читайте также:Ансамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале
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кыргызстан, узбекистан, фестиваль, культура, танцы, певец
Узбекские музыканты показали свои таланты на фестивале в Кыргызстане
10:19 07.07.2022 (обновлено: 10:21 07.07.2022)
В Чолпон-Ате прошел Международный фестиваль-конкурс "Культура народов мира" с участием танцоров и певцов из восьми стран.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
Музыканты из Узбекистана приняли участие в Международном фестивале-конкурсе "Культура народов мира" в Чолпон-Ате. Об этом сообщает
Sputnik Кыргызстан.
По заявлению организаторов мероприятия, в конкурсе участвовали учащиеся областных и районных музыкальных школ, хореографических и вокальных студий, внешкольных учреждений Кыргызстана, а также творческие коллективы и исполнители из России, а именно республики Алтай, Казахстана, Турции, Индии, Румынии и Англии.
Всего фестиваль собрал 350 человек на берегу Иссык-Куля. Участники соревновались в различных категориях: вокал, народные и эстрадные танцы, игра на музыкальных инструментах.
Победителями в категории "танцы" стали команды из Казахстана и Индии, в категории младших и средних групп первые места заняли коллективы из Нарынской и Ошской областей Кыргызстана.
На конкурсе игры национальных инструментов жюри особо выделило узбекистанских и турецких музыкантов.
Первое место среди коллективов, соревновавшихся в эстрадных танцах, лучшими стали "Шайыр апалар" из села Казыбек Ат-Башинского района и коллектив из Баткенской области.
Таким образом, коллектив, занявший первое место, получил путевку на отдых в Ташкент, второе место — в Алматы на два дня, третье место — в Алматы на один день.