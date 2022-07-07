https://uz.sputniknews.ru/20220707/uzbekskie-muzykanty-pokazali-svoi-talanty-na-festivale-v-kyrgyzstane-25972624.html

Узбекские музыканты показали свои таланты на фестивале в Кыргызстане

Узбекские музыканты показали свои таланты на фестивале в Кыргызстане

В Чолпон-Ате прошел международный фестиваль-конкурс "Культура народов мира" с участием танцоров и певцов из восьми стран.

2022-07-07T10:19+0500

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культура

кыргызстан

узбекистан

фестиваль

культура

танцы

певец

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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Музыканты из Узбекистана приняли участие в Международном фестивале-конкурсе "Культура народов мира" в Чолпон-Ате. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.По заявлению организаторов мероприятия, в конкурсе участвовали учащиеся областных и районных музыкальных школ, хореографических и вокальных студий, внешкольных учреждений Кыргызстана, а также творческие коллективы и исполнители из России, а именно республики Алтай, Казахстана, Турции, Индии, Румынии и Англии.Всего фестиваль собрал 350 человек на берегу Иссык-Куля. Участники соревновались в различных категориях: вокал, народные и эстрадные танцы, игра на музыкальных инструментах.Победителями в категории "танцы" стали команды из Казахстана и Индии, в категории младших и средних групп первые места заняли коллективы из Нарынской и Ошской областей Кыргызстана.На конкурсе игры национальных инструментов жюри особо выделило узбекистанских и турецких музыкантов.Первое место среди коллективов, соревновавшихся в эстрадных танцах, лучшими стали "Шайыр апалар" из села Казыбек Ат-Башинского района и коллектив из Баткенской области.Таким образом, коллектив, занявший первое место, получил путевку на отдых в Ташкент, второе место — в Алматы на два дня, третье место — в Алматы на один день.Читайте также:Ансамбль из Узбекистана занял призовые места на международном фестивале

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кыргызстан, узбекистан, фестиваль, культура, танцы, певец