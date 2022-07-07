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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220707/v-dnr-vosstanavlivayut-memorialnyy-kompleks-saur-mogila--video-25995370.html
В ДНР восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила — видео
В ДНР восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила — видео
В 2014 самый крупный памятник Донбасса в честь ВОВ разрушили украинские националисты.
2022-07-07T19:17+0500
2022-07-07T19:17+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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донбасс
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Донецкой Народной Республике (ДНР) приступили к восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила, передает РИА Новости.Кадры восстановления показали на видео.В ролике видно, как работает строительная техника, рабочие заняты восстановительными работами.Мемориальный комплекс Саур-Могила считается главным символом военной истории Донбасса — это одна из стратегических точек линии укрепления вермахта. В годы ВОВ здесь шли ожесточенные бои.Мемориальный комплекс открыли в 1967 году, позднее зажгли Вечный огонь в память о погибших воинах. В 2014 в ходе боев за стратегически важную высоту один из самых крупных памятников Донбасса в честь Великой Отечественной разрушили украинские националисты.В мае волонтеры-экологи при поддержке "Российского экологического оператора" провели субботник в Донбассе и возложили цветы в мемориальном комплексе Саур-Могила.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июля
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украина, днр, донбасс, великая отечественная война, вов

В ДНР восстанавливают мемориальный комплекс Саур-Могила — видео

19:17 07.07.2022
© Sputnik / Masha RossМемориальный комплекс на вершине кургана Саур-Могила
Мемориальный комплекс на вершине кургана Саур-Могила - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Masha Ross
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В 2014 в ходе боев за стратегически важную высоту один из самых крупных памятников Донбасса в честь Великой Отечественной разрушили украинские националисты.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Донецкой Народной Республике (ДНР) приступили к восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила, передает РИА Новости.
Кадры восстановления показали на видео.
В ролике видно, как работает строительная техника, рабочие заняты восстановительными работами.
Мемориальный комплекс Саур-Могила считается главным символом военной истории Донбасса — это одна из стратегических точек линии укрепления вермахта. В годы ВОВ здесь шли ожесточенные бои.
Мемориальный комплекс открыли в 1967 году, позднее зажгли Вечный огонь в память о погибших воинах.
В 2014 в ходе боев за стратегически важную высоту один из самых крупных памятников Донбасса в честь Великой Отечественной разрушили украинские националисты.
В мае волонтеры-экологи при поддержке "Российского экологического оператора" провели субботник в Донбассе и возложили цветы в мемориальном комплексе Саур-Могила.
Читайте также:
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 7 июля
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