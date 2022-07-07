https://uz.sputniknews.ru/20220707/v-ssha-zayavili-o-riske-ischeznoveniya-ukrainy-s-karty-mira-25970000.html
В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира
В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал причину, по которой Украина может исчезнуть с карты мира.
2022-07-07T08:29+0500
2022-07-07T08:29+0500
2022-07-07T08:29+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik. Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием. Об этом заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.Макгрегор подверг критики западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей.Как сообщало агентство Франс Пресс, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.Россия, в свою очередь, направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Байдену предсказывают роль "голого короля Донбасса"
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украина, сша, австралия, россия, оружие
В США заявили о риске исчезновения Украины с карты мира
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал причину, по которой Украина может исчезнуть с карты мира.
ТАШКЕНТ, 7 июл – Sputnik.
Украина может исчезнуть с карты мира, если продолжить снабжать ее оружием. Об этом заявил в эфире Sky News Australia экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.
Макгрегор подверг критики западные страны и, в частности, Австралию за военную помощь Киеву и подчеркнул, что им следовало бы способствовать мирному разрешению ситуации, иначе Украину ждут разрушения и гибель людей.
"Это уже в принципе несостоявшееся государство, оно может полностью исчезнуть с карты мира. Я считаю, что нужно прекратить огонь. Австралия должна настаивать на этом, потому что в Вашингтоне никто на это не пойдет. Но от людей в Берлине, Париже и Лондоне я слышу о растущей поддержке просто одной этой идеи — прекращения огня — и прихода к какому-то соглашению. Потому что мы не можем позволить сражаться до последнего украинца", — пояснил Макгрегор.
Как сообщало агентство Франс Пресс, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.
Россия, в свою очередь, направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.