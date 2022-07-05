https://uz.sputniknews.ru/20220705/baydenu-predskazyvayut-rol-gologo-korolya-donbassa-25904584.html

Байдену предсказывают роль "голого короля Донбасса"

Байдену предсказывают роль "голого короля Донбасса"

The American Conservative: борьба президента США Джо Байдена с Россией не приносит никаких плодов.

2022-07-05T08:50+0500

2022-07-05T08:50+0500

2022-07-05T08:50+0500

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ТАШКЕНТ, 5 июл – Sputnik. Отчаянная борьба США с Россией не приносит Западу никаких плодов. Об этом в статье для The American Conservative написал Питер Ван Бурен, сообщает РИА Новости.Автор сравнивает сложившуюся ситуацию с объявленной Джо Байденом вечеринкой, на которую никто не пришел.Прошло всего четыре месяца с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, а президент США объявил о новом пакете помощи в $1,2 млрд. сверх подписанного до этого ленд-лиза на все $40 млрд.Кроме того, предполагалось, что победу одержат благодаря санкциям: Россия уйдет под угрозой экономического краха. Проблема в том, что этого не только не произошло, а, наоборот, санкции помогли России."И куда запропастились союзники Байдена?", - задается вопросом автор. "ЕС и Япония хороши на словах, но на деле стреножены своими энергетическими потребностями", - отвечает он.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Gray Zone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Действия официального Вашингтона, полагает он, не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, и что США будут бороться с Россией "до последнего украинца", выразил уверенность Фриман.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: В Англии граждане блокируют магистрали из-за роста цен на топливоBloomberg: Германия впервые за 30 лет столкнулась с дефицитом торгового баланса

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