https://uz.sputniknews.ru/20220630/video-kak-agmk-i-misis-budut-sovmestno-vnedryat-nauchnye-texnologii-25790125.html
Видео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии
Видео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии
Как сотрудничество АГМК и “МИСиС” отразится на Узбекистане.
2022-06-30T17:49+0500
2022-06-30T17:49+0500
2022-06-30T17:49+0500
вуз
узбекистан
видео
экономика
инновации
технологии
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Алмалык приехала делегация из филиала российского технического университета "МИСиС". Цель визита – обсудить проблемные вопросы и найти новые направления сотрудничества с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом (АГМК).Также Рогозинский добавил, что на базе филиала планируют организовать Региональный центр трансфера технологий для горно-металлургической промышленности. Центр позволит локализовать специалистов отрасли в филиале и наладить методику всего процесса трансфера технологий.Сейчас основным партнером "МИСиС" является АГМК, но в дальнейшем при наличии потенциала филиал будет взаимодействовать и с другими предприятиями.Читайте также:Джизакский филиал Казанского университета откроется уже в сентябреМГУ и УГН совместно подготовят специалистов по геологии
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
вуз, узбекистан, видео, экономика, инновации, технологии
Видео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии
Евгений Рогозинский рассказал, что совместные технологии помогут росту экономики и развитию инноваций в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Алмалык приехала делегация из филиала российского технического университета "МИСиС". Цель визита – обсудить проблемные вопросы и найти новые направления сотрудничества с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом (АГМК).
"Мы планируем подписание соглашения о сотрудничестве на ближайшие три года с конкретными темами. По результатам реализации этих тем будет выстроена логика взаимодействия филиала НИТУ "МИСиС" с АГМК. Это позволит реализовать научные проекты и усилить учебный процесс", - рассказал корреспонденту Sputnik директор Центра коммерциализации технологий Евгений Рогозинский.
Также Рогозинский добавил, что на базе филиала планируют организовать Региональный центр трансфера технологий для горно-металлургической промышленности. Центр позволит локализовать специалистов отрасли в филиале и наладить методику всего процесса трансфера технологий.
"Это очень важно, потому что трансфер технологий позволяет обеспечить рост экономики и развитие инноваций в республике", - уточнил Рогозинский.
Сейчас основным партнером "МИСиС" является АГМК, но в дальнейшем при наличии потенциала филиал будет взаимодействовать и с другими предприятиями.