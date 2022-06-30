https://uz.sputniknews.ru/20220630/video-kak-agmk-i-misis-budut-sovmestno-vnedryat-nauchnye-texnologii-25790125.html

Видео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии

Видео: как АГМК и “МИСиС” будут совместно внедрять научные технологии

Как сотрудничество АГМК и “МИСиС” отразится на Узбекистане.

2022-06-30T17:49+0500

2022-06-30T17:49+0500

2022-06-30T17:49+0500

вуз

узбекистан

видео

экономика

инновации

технологии

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Алмалык приехала делегация из филиала российского технического университета "МИСиС". Цель визита – обсудить проблемные вопросы и найти новые направления сотрудничества с Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом (АГМК).Также Рогозинский добавил, что на базе филиала планируют организовать Региональный центр трансфера технологий для горно-металлургической промышленности. Центр позволит локализовать специалистов отрасли в филиале и наладить методику всего процесса трансфера технологий.Сейчас основным партнером "МИСиС" является АГМК, но в дальнейшем при наличии потенциала филиал будет взаимодействовать и с другими предприятиями.Читайте также:Джизакский филиал Казанского университета откроется уже в сентябреМГУ и УГН совместно подготовят специалистов по геологии

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

вуз, узбекистан, видео, экономика, инновации, технологии