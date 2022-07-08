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Челябинская область откроет шоу-рум в Ташкенте - фото
Челябинская область откроет шоу-рум в Ташкенте - фото
В августе Челябинская область планирует открытие шоу-рума продукции региональных производителей в Ташкенте.
2022-07-08T09:31+0500
2022-07-08T09:31+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Накануне в Москве прошло обсуждение экспортных проектов от региональных центров поддержки экспорта России (ЦПЭ). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Торгпредстве РФ в Узбекистане.Организатором мероприятия выступил Минпромторг России в рамках Недели торгпредов. В нем принял участие торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, который совместно с коллегами из других стран обсудил перспективные проекты с каждым отдельным представителем ЦПЭ. В Торгпредстве отметили, что такой формат работы уже доказал свою эффективность. Ранее подобные шоу-румы открывали Рязанская и Ульяновская области.Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники
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узбекистан, россия, сотрудничество, ташкент, челябинск

Челябинская область откроет шоу-рум в Ташкенте - фото

09:31 08.07.2022
© Sputnik / Михаил КлиментьевФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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В августе Челябинская область планирует открытие шоу-рума продукции региональных производителей в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Накануне в Москве прошло обсуждение экспортных проектов от региональных центров поддержки экспорта России (ЦПЭ). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Торгпредстве РФ в Узбекистане.
Организатором мероприятия выступил Минпромторг России в рамках Недели торгпредов.
В нем принял участие торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, который совместно с коллегами из других стран обсудил перспективные проекты с каждым отдельным представителем ЦПЭ.
© Sputnik . Рамиз БахтияровОбсуждение экспортных проектов от региональных центров поддержки экспорта Российской Федерации (ЦПЭ).
Обсуждение экспортных проектов от региональных центров поддержки экспорта Российской Федерации (ЦПЭ). - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
Обсуждение экспортных проектов от региональных центров поддержки экспорта Российской Федерации (ЦПЭ).
© Sputnik . Рамиз Бахтияров
В Торгпредстве отметили, что такой формат работы уже доказал свою эффективность. Ранее подобные шоу-румы открывали Рязанская и Ульяновская области.
Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники
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