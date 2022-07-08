https://uz.sputniknews.ru/20220708/chelyabinskaya-oblast-otkroet-shou-rum-v-tashkente---foto-26009948.html

Челябинская область откроет шоу-рум в Ташкенте - фото

Челябинская область откроет шоу-рум в Ташкенте - фото

В августе Челябинская область планирует открытие шоу-рума продукции региональных производителей в Ташкенте.

2022-07-08T09:31+0500

2022-07-08T09:31+0500

2022-07-08T09:31+0500

экономика

узбекистан

россия

сотрудничество

ташкент

челябинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/33/46/334637_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_490e979a373a99ad0500fe28a2cfc8fa.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Накануне в Москве прошло обсуждение экспортных проектов от региональных центров поддержки экспорта России (ЦПЭ). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Торгпредстве РФ в Узбекистане.Организатором мероприятия выступил Минпромторг России в рамках Недели торгпредов. В нем принял участие торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, который совместно с коллегами из других стран обсудил перспективные проекты с каждым отдельным представителем ЦПЭ. В Торгпредстве отметили, что такой формат работы уже доказал свою эффективность. Ранее подобные шоу-румы открывали Рязанская и Ульяновская области.Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники

узбекистан

россия

ташкент

челябинск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, россия, сотрудничество, ташкент, челябинск