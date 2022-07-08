https://uz.sputniknews.ru/20220708/chelyabinskaya-oblast-otkroet-shou-rum-v-tashkente---foto-26009948.html
Челябинская область откроет шоу-рум в Ташкенте - фото
Челябинская область откроет шоу-рум в Ташкенте - фото
В августе Челябинская область планирует открытие шоу-рума продукции региональных производителей в Ташкенте.
2022-07-08T09:31+0500
2022-07-08T09:31+0500
2022-07-08T09:31+0500
экономика
узбекистан
россия
сотрудничество
ташкент
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/33/46/334637_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_490e979a373a99ad0500fe28a2cfc8fa.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Накануне в Москве прошло обсуждение экспортных проектов от региональных центров поддержки экспорта России (ЦПЭ). Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Торгпредстве РФ в Узбекистане.Организатором мероприятия выступил Минпромторг России в рамках Недели торгпредов. В нем принял участие торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, который совместно с коллегами из других стран обсудил перспективные проекты с каждым отдельным представителем ЦПЭ. В Торгпредстве отметили, что такой формат работы уже доказал свою эффективность. Ранее подобные шоу-румы открывали Рязанская и Ульяновская области.Читайте также: Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники
узбекистан
россия
ташкент
челябинск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/33/46/334637_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_d78c86ae101f79bb6bad352c1c0cd855.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, россия, сотрудничество, ташкент, челябинск
Челябинская область откроет шоу-рум в Ташкенте - фото
В августе Челябинская область планирует открытие шоу-рума продукции региональных производителей в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Накануне в Москве прошло обсуждение экспортных проектов от региональных центров поддержки экспорта России (ЦПЭ). Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в Торгпредстве РФ в Узбекистане.
Организатором мероприятия выступил Минпромторг России в рамках Недели торгпредов.
В нем принял участие торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев, который совместно с коллегами из других стран обсудил перспективные проекты с каждым отдельным представителем ЦПЭ.
В Торгпредстве отметили, что такой формат работы уже доказал свою эффективность. Ранее подобные шоу-румы открывали Рязанская и Ульяновская области.