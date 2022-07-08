https://uz.sputniknews.ru/20220708/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-aviareysy-na-prazdniki-26008957.html
Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники
Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники
Авиакомпания сообщила о вводе четырех дополнительных рейсов в Ургенч, Бухару и Термез в период праздника Курбан Хайита.
2022-07-08T09:08+0500
2022-07-08T09:08+0500
2022-07-08T09:08+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
курбан-хайит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/19/15679187_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_22a423b37a4639ae9d34239805e069fa.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В период праздника Курбан хайита Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы в Ургенч, Бухару и Термез.Самолеты будут летать чаще с 8 по 12 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы запланированы из Ташкента по следующему расписанию:8 июля:Рейс HY-055/056 "Ташкент – Ургенч – Ташкент"10 июля:Рейс HY-025/026 "Ташкент – Бухара – Ташкент"11 июля:Рейс HY-025/026 "Ташкент – Бухара – Ташкент"12 июля:Рейс HY077/078 "Ташкент – Термез – Ташкент"Как ранее уточнили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства, при покупке билетов на сайте авиакомпании можно получить автоматическую скидку в размере 3%. В других местах продажи скидка не действует.Читайте также: Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайитКак метро будет работать в праздники
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/19/15679187_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_435d08a950ec441f53a601ee46d8ca7d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания uzbekistan airways, курбан-хайит
Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники
Авиакомпания сообщила о вводе четырех дополнительных рейсов в Ургенч, Бухару и Термез в период праздника Курбан хайита.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В период праздника Курбан хайита Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы в Ургенч, Бухару и Термез.
Самолеты будут летать чаще с 8 по 12 июля, сообщает пресс-служба
авиаперевозчика.
Рейсы запланированы из Ташкента по следующему расписанию:
Рейс HY-055/056 "Ташкент – Ургенч – Ташкент"
вылет из Ташкента — 17.20;
вылет из Ургенча — 19.40;
прилет в Ташкент — 21.00.
Рейс HY-025/026 "Ташкент – Бухара – Ташкент"
вылет из Ташкента — 13.00;
прилет в Ташкент — 16.00.
Рейс HY-025/026 "Ташкент – Бухара – Ташкент"
вылет из Ташкента — 07.30;
прилет в Ташкент — 10.30.
Рейс HY077/078 "Ташкент – Термез – Ташкент"
вылет из Ташкента — 07.40;
вылет из Термеза — 09.50;
прилет в Ташкент — 11.00.
Как ранее уточнили корреспонденту Sputnik
в пресс-службе ведомства, при покупке билетов на сайте авиакомпании можно получить автоматическую скидку в размере 3%. В других местах продажи скидка не действует.