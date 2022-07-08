https://uz.sputniknews.ru/20220708/uzbekistan-airways-vvodit-dopolnitelnye-aviareysy-na-prazdniki-26008957.html

Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники

Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы на праздники

Авиакомпания сообщила о вводе четырех дополнительных рейсов в Ургенч, Бухару и Термез в период праздника Курбан Хайита.

2022-07-08T09:08+0500

2022-07-08T09:08+0500

2022-07-08T09:08+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

курбан-хайит

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В период праздника Курбан хайита Uzbekistan Airways вводит дополнительные авиарейсы в Ургенч, Бухару и Термез.Самолеты будут летать чаще с 8 по 12 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.Рейсы запланированы из Ташкента по следующему расписанию:8 июля:Рейс HY-055/056 "Ташкент – Ургенч – Ташкент"10 июля:Рейс HY-025/026 "Ташкент – Бухара – Ташкент"11 июля:Рейс HY-025/026 "Ташкент – Бухара – Ташкент"12 июля:Рейс HY077/078 "Ташкент – Термез – Ташкент"Как ранее уточнили корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства, при покупке билетов на сайте авиакомпании можно получить автоматическую скидку в размере 3%. В других местах продажи скидка не действует.Читайте также: Стало известно время праздничного намаза на Курбан хайитКак метро будет работать в праздники

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авиакомпания uzbekistan airways, курбан-хайит