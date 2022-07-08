https://uz.sputniknews.ru/20220708/chto-daet-uzbekistanu-sotrudnichestvo-s-eaes--intervyu-s-glavoy-kollegii-eek--26013916.html

Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК

Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК

Михаил Мясникович накануне визита в Узбекистан дал интервью.

2022-07-08T12:30+0500

2022-07-08T12:30+0500

2022-07-08T12:30+0500

экономика

узбекистан

еаэс

еэк

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25155999_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_694dfb1a98ec744b2b6662ec1897c571.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На следующей недели Узбекистан посетит председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В рамках поездки стороны планируют подписать документы, направленные на активное сотрудничество ЕАЭС и Узбекистана как государства-наблюдателя при этой организации.Михаил Мясникович накануне визита в Узбекистан дал интервью газете "Народное слово".Прагматичная интеграция в пространстве СНГЕсли говорить о преимуществах сотрудничества, то можно отметить, что идеология ЕАЭС предполагает исключительно прагматические соображения взаимной выгоды от устранения трансграничных барьеров между государствами постсоветского пространства, экономика которых создавалась как единый народно-хозяйственный комплекс. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев как раз призывает страны ЕАЭС устранять технические барьеры для доступа на рынки.Поэтому особую значимость приобретает задача продолжить формирование благоприятных условий для наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Тем более что сотрудничество с Узбекистаном носит для Евразийского экономического союза стратегический характер по масштабам и спектру номенклатуры. Чем глубже и эффективнее наша интеграция, чем весомее общие экономические достижения, тем более привлекателен для международных партнеров ЕАЭС.В связи с этим взаимодействие Евразийской экономической комиссии и Узбекистана — это новые возможности для бизнеса и обычных людей, которые также заинтересованы в добрососед­ских отношениях.Узбекистанцы– за!Исходя из обнародованных в мае 2020 года данных Центра экономических исследований и реформ Республики Узбекистан 74% граждан страны позитивно относятся к идее углубления взаимодействия с ЕАЭС. Это, разумеется, не случайно. В частности, немало трудоспособных граждан Узбекистана работают в России. Фактор трудовой миграции — одна из важных составляющих для ЕАЭС, так как трудящиеся входящих в него стран имеют одинаковые права при трудоустройстве.Одна из инициатив лидера Узбекистана на заседании в мае этого года Высшего Евразийского экономического совета связана как раз с этой темой. Шавкат Мирзиёев предложил упростить в странах ЕАЭС процедуры для привлечения рабочей силы, принять для этого необходимые документы, что позволит эффективно обеспечить и задействовать трудовые ресурсы в соответствии с быстро меняющимися потребностями экономик стран-участниц и государств-наблюдателей при ЕАЭС.Евразийская экономическая комиссия работает над решением этих задач. Проводятся встречи с представителями ряда профильных ведомств Узбекистана, наши специалисты презентовали унифицированную систему поиска "Работа без границ". Поясню, что система поиска работы и подбора персонала на территории стран ЕАЭС включает более 500 тыс. вакансий и более двух миллионов резюме. Это один из проектов ЕЭК.Снятие барьеров между основными торговыми партнерамиПо итогам 2021 года оборот внешней торговли стран ЕАЭС с Узбекистаном составил $11,6 млрд по сравнению с $9,4 млрд в 2020 году. Рост составил 22,9%, тогда как в 2020 году по сравнению с 2019 годом этот показатель был на уровне 4,1%.В январе — мае нынешнего года, по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, оборот внешней торговли товарами и услугами с ЕАЭС составил $5,6 млрд, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 26%.Такие результаты вполне можно отнести к первым эффектам от усиления взаимодействия ЕАЭС и Узбекистана, в том числе в новом формате. Ведь бизнес Узбекистана получил возможность прямого диалога и взаимодействия с коллегами из стран Евразий­ского экономического союза. Это подтверждается тем, что по итогам 2021 года страны ЕАЭС находятся на первом месте в общем рейтинге всех торговых партнеров Узбекистана. ЕАЭС также лидирует в экспорте и импорте.Интеграция в транспортные коридорыВ настоящее время коллегия ЕЭК утвердила Перечень евразийских транспортных коридоров. В него включены евразийские одномодальные железнодорожные маршруты и евразийский мультимодальный маршрут, а также евразийские автомобильные коридоры и маршруты. Сейчас мы готовим комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, в который закладываем приоритетность их развития. План будет принят в нынешнем году. Эти меры предоставляют больше возможностей для национальных экономик получить преимущество в глобальной конкуренции за транзит.Цифровая интеграцияЧто касается цифровой повест­ки, то "дорожной картой" наших совместных мероприятий на 2021—2023 годы предусмотрено распространение позитивного опыта ЕАЭС в сфере цифровизации, в том числе по проработке вопроса применения цифрового проекта в сфере трудовой миграции "Работа без границ".Сотрудничество в рамках Большой ЕвразииСреди таких глобальных проектов нужно отметить создание Большого Евразийского партнерства, которое охватывает не только страны ЕАЭС, но и государства СНГ, ШОС, АСЕАН, крупнейшие экономики Евразии, такие как Китай, Индия и другие страны.Большое Евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте, конечно же, при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов.Большое Евразийское партнерство должно реализовываться через крупные трансграничные проекты в сфере транспортной, телекоммуникационной и электроэнергетической инфраструктуры, цифровой трансформации торговли и транспортных услуг, а также реализации отраслевой повестки сотрудничества.Безусловно, такой проект дает великолепную возможность и для тех инициатив, которые мы вырабатываем и обсуждаем с Узбекистаном.Возможность расти вместе с ЕАЭСТак, за первый квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП стран Евразийского экономического союза увеличился на 3,5%. Улучшаются кооперационные связи, растет экспорт, больше привлекается инвестиций, увеличивается приток денежных средств от трудовых мигрантов. Перспективно подключение Узбекистана к процессу развития трансъевразий­ских транспортных коридоров. Можно говорить о расширении связей в области водноэнергетического комплекса Центральной Азии.Безусловно, я расцениваю свой визит в Узбекистан как еще одну возможность обсудить на высоком уровне перспективы взаимовыгодного сотрудничества.Уверен, переход к более высокому формату взаимодействия Узбекистана и государств — членов ЕАЭС был бы логичным продолжением достигнутого ранее и способствовал бы получению дополнительных экономических выгод для государства и простых людей.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:Торговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, еаэс, еэк, сотрудничество