https://uz.sputniknews.ru/20220708/chto-daet-uzbekistanu-sotrudnichestvo-s-eaes--intervyu-s-glavoy-kollegii-eek--26013916.html
Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК
Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК
Михаил Мясникович накануне визита в Узбекистан дал интервью.
2022-07-08T12:30+0500
2022-07-08T12:30+0500
2022-07-08T12:30+0500
экономика
узбекистан
еаэс
еэк
сотрудничество
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25155999_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_694dfb1a98ec744b2b6662ec1897c571.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На следующей недели Узбекистан посетит председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В рамках поездки стороны планируют подписать документы, направленные на активное сотрудничество ЕАЭС и Узбекистана как государства-наблюдателя при этой организации.Михаил Мясникович накануне визита в Узбекистан дал интервью газете "Народное слово".Прагматичная интеграция в пространстве СНГЕсли говорить о преимуществах сотрудничества, то можно отметить, что идеология ЕАЭС предполагает исключительно прагматические соображения взаимной выгоды от устранения трансграничных барьеров между государствами постсоветского пространства, экономика которых создавалась как единый народно-хозяйственный комплекс. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев как раз призывает страны ЕАЭС устранять технические барьеры для доступа на рынки.Поэтому особую значимость приобретает задача продолжить формирование благоприятных условий для наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Тем более что сотрудничество с Узбекистаном носит для Евразийского экономического союза стратегический характер по масштабам и спектру номенклатуры. Чем глубже и эффективнее наша интеграция, чем весомее общие экономические достижения, тем более привлекателен для международных партнеров ЕАЭС.В связи с этим взаимодействие Евразийской экономической комиссии и Узбекистана — это новые возможности для бизнеса и обычных людей, которые также заинтересованы в добрососедских отношениях.Узбекистанцы– за!Исходя из обнародованных в мае 2020 года данных Центра экономических исследований и реформ Республики Узбекистан 74% граждан страны позитивно относятся к идее углубления взаимодействия с ЕАЭС. Это, разумеется, не случайно. В частности, немало трудоспособных граждан Узбекистана работают в России. Фактор трудовой миграции — одна из важных составляющих для ЕАЭС, так как трудящиеся входящих в него стран имеют одинаковые права при трудоустройстве.Одна из инициатив лидера Узбекистана на заседании в мае этого года Высшего Евразийского экономического совета связана как раз с этой темой. Шавкат Мирзиёев предложил упростить в странах ЕАЭС процедуры для привлечения рабочей силы, принять для этого необходимые документы, что позволит эффективно обеспечить и задействовать трудовые ресурсы в соответствии с быстро меняющимися потребностями экономик стран-участниц и государств-наблюдателей при ЕАЭС.Евразийская экономическая комиссия работает над решением этих задач. Проводятся встречи с представителями ряда профильных ведомств Узбекистана, наши специалисты презентовали унифицированную систему поиска "Работа без границ". Поясню, что система поиска работы и подбора персонала на территории стран ЕАЭС включает более 500 тыс. вакансий и более двух миллионов резюме. Это один из проектов ЕЭК.Снятие барьеров между основными торговыми партнерамиПо итогам 2021 года оборот внешней торговли стран ЕАЭС с Узбекистаном составил $11,6 млрд по сравнению с $9,4 млрд в 2020 году. Рост составил 22,9%, тогда как в 2020 году по сравнению с 2019 годом этот показатель был на уровне 4,1%.В январе — мае нынешнего года, по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, оборот внешней торговли товарами и услугами с ЕАЭС составил $5,6 млрд, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 26%.Такие результаты вполне можно отнести к первым эффектам от усиления взаимодействия ЕАЭС и Узбекистана, в том числе в новом формате. Ведь бизнес Узбекистана получил возможность прямого диалога и взаимодействия с коллегами из стран Евразийского экономического союза. Это подтверждается тем, что по итогам 2021 года страны ЕАЭС находятся на первом месте в общем рейтинге всех торговых партнеров Узбекистана. ЕАЭС также лидирует в экспорте и импорте.Интеграция в транспортные коридорыВ настоящее время коллегия ЕЭК утвердила Перечень евразийских транспортных коридоров. В него включены евразийские одномодальные железнодорожные маршруты и евразийский мультимодальный маршрут, а также евразийские автомобильные коридоры и маршруты. Сейчас мы готовим комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, в который закладываем приоритетность их развития. План будет принят в нынешнем году. Эти меры предоставляют больше возможностей для национальных экономик получить преимущество в глобальной конкуренции за транзит.Цифровая интеграцияЧто касается цифровой повестки, то "дорожной картой" наших совместных мероприятий на 2021—2023 годы предусмотрено распространение позитивного опыта ЕАЭС в сфере цифровизации, в том числе по проработке вопроса применения цифрового проекта в сфере трудовой миграции "Работа без границ".Сотрудничество в рамках Большой ЕвразииСреди таких глобальных проектов нужно отметить создание Большого Евразийского партнерства, которое охватывает не только страны ЕАЭС, но и государства СНГ, ШОС, АСЕАН, крупнейшие экономики Евразии, такие как Китай, Индия и другие страны.Большое Евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте, конечно же, при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов.Большое Евразийское партнерство должно реализовываться через крупные трансграничные проекты в сфере транспортной, телекоммуникационной и электроэнергетической инфраструктуры, цифровой трансформации торговли и транспортных услуг, а также реализации отраслевой повестки сотрудничества.Безусловно, такой проект дает великолепную возможность и для тех инициатив, которые мы вырабатываем и обсуждаем с Узбекистаном.Возможность расти вместе с ЕАЭСТак, за первый квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП стран Евразийского экономического союза увеличился на 3,5%. Улучшаются кооперационные связи, растет экспорт, больше привлекается инвестиций, увеличивается приток денежных средств от трудовых мигрантов. Перспективно подключение Узбекистана к процессу развития трансъевразийских транспортных коридоров. Можно говорить о расширении связей в области водноэнергетического комплекса Центральной Азии.Безусловно, я расцениваю свой визит в Узбекистан как еще одну возможность обсудить на высоком уровне перспективы взаимовыгодного сотрудничества.Уверен, переход к более высокому формату взаимодействия Узбекистана и государств — членов ЕАЭС был бы логичным продолжением достигнутого ранее и способствовал бы получению дополнительных экономических выгод для государства и простых людей.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:Торговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут
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Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК
Большое Евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте, конечно же, при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов, заявил Мясникович.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. На следующей недели Узбекистан посетит председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. В рамках поездки стороны планируют подписать документы, направленные на активное сотрудничество ЕАЭС и Узбекистана как государства-наблюдателя при этой организации.
Михаил Мясникович накануне визита в Узбекистан дал интервью газете "Народное слово
".
Прагматичная интеграция в пространстве СНГ
Если говорить о преимуществах сотрудничества, то можно отметить, что идеология ЕАЭС предполагает исключительно прагматические соображения взаимной выгоды от устранения трансграничных барьеров между государствами постсоветского пространства, экономика которых создавалась как единый народно-хозяйственный комплекс. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев как раз призывает страны ЕАЭС устранять технические барьеры для доступа на рынки.
Поэтому особую значимость приобретает задача продолжить формирование благоприятных условий для наращивания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Тем более что сотрудничество с Узбекистаном носит для Евразийского экономического союза стратегический характер по масштабам и спектру номенклатуры. Чем глубже и эффективнее наша интеграция, чем весомее общие экономические достижения, тем более привлекателен для международных партнеров ЕАЭС.
В связи с этим взаимодействие Евразийской экономической комиссии и Узбекистана — это новые возможности для бизнеса и обычных людей, которые также заинтересованы в добрососедских отношениях.
Узбекистанцы– за!
Исходя из обнародованных в мае 2020 года данных Центра экономических исследований и реформ Республики Узбекистан 74% граждан страны позитивно относятся к идее углубления взаимодействия с ЕАЭС. Это, разумеется, не случайно. В частности, немало трудоспособных граждан Узбекистана работают в России. Фактор трудовой миграции — одна из важных составляющих для ЕАЭС, так как трудящиеся входящих в него стран имеют одинаковые права при трудоустройстве.
Одна из инициатив лидера Узбекистана на заседании в мае этого года Высшего Евразийского экономического совета связана как раз с этой темой. Шавкат Мирзиёев предложил упростить в странах ЕАЭС процедуры для привлечения рабочей силы, принять для этого необходимые документы, что позволит эффективно обеспечить и задействовать трудовые ресурсы в соответствии с быстро меняющимися потребностями экономик стран-участниц и государств-наблюдателей при ЕАЭС.
Евразийская экономическая комиссия работает над решением этих задач. Проводятся встречи с представителями ряда профильных ведомств Узбекистана, наши специалисты презентовали унифицированную систему поиска "Работа без границ". Поясню, что система поиска работы и подбора персонала на территории стран ЕАЭС включает более 500 тыс. вакансий и более двух миллионов резюме. Это один из проектов ЕЭК.
Снятие барьеров между основными торговыми партнерами
По итогам 2021 года оборот внешней торговли стран ЕАЭС с Узбекистаном составил $11,6 млрд по сравнению с $9,4 млрд в 2020 году. Рост составил 22,9%, тогда как в 2020 году по сравнению с 2019 годом этот показатель был на уровне 4,1%.
В январе — мае нынешнего года, по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, оборот внешней торговли товарами и услугами с ЕАЭС составил $5,6 млрд, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 26%.
Такие результаты вполне можно отнести к первым эффектам от усиления взаимодействия ЕАЭС и Узбекистана, в том числе в новом формате. Ведь бизнес Узбекистана получил возможность прямого диалога и взаимодействия с коллегами из стран Евразийского экономического союза. Это подтверждается тем, что по итогам 2021 года страны ЕАЭС находятся на первом месте в общем рейтинге всех торговых партнеров Узбекистана. ЕАЭС также лидирует в экспорте и импорте.
Интеграция в транспортные коридоры
В настоящее время коллегия ЕЭК утвердила Перечень евразийских транспортных коридоров. В него включены евразийские одномодальные железнодорожные маршруты и евразийский мультимодальный маршрут, а также евразийские автомобильные коридоры и маршруты. Сейчас мы готовим комплексный план развития евразийских транспортных коридоров, в который закладываем приоритетность их развития. План будет принят в нынешнем году. Эти меры предоставляют больше возможностей для национальных экономик получить преимущество в глобальной конкуренции за транзит.
Цифровая интеграция
Что касается цифровой повестки, то "дорожной картой" наших совместных мероприятий на 2021—2023 годы предусмотрено распространение позитивного опыта ЕАЭС в сфере цифровизации, в том числе по проработке вопроса применения цифрового проекта в сфере трудовой миграции "Работа без границ".
Сотрудничество в рамках Большой Евразии
Среди таких глобальных проектов нужно отметить создание Большого Евразийского партнерства, которое охватывает не только страны ЕАЭС, но и государства СНГ, ШОС, АСЕАН, крупнейшие экономики Евразии, такие как Китай, Индия и другие страны.
Большое Евразийское партнерство призвано изменить политическую и экономическую архитектуру, стать гарантом стабильности и процветания на всем континенте, конечно же, при учете многообразия моделей развития, культур и традиций всех народов.
Большое Евразийское партнерство должно реализовываться через крупные трансграничные проекты в сфере транспортной, телекоммуникационной и электроэнергетической инфраструктуры, цифровой трансформации торговли и транспортных услуг, а также реализации отраслевой повестки сотрудничества.
Безусловно, такой проект дает великолепную возможность и для тех инициатив, которые мы вырабатываем и обсуждаем с Узбекистаном.
Возможность расти вместе с ЕАЭС
Так, за первый квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП стран Евразийского экономического союза увеличился на 3,5%. Улучшаются кооперационные связи, растет экспорт, больше привлекается инвестиций, увеличивается приток денежных средств от трудовых мигрантов. Перспективно подключение Узбекистана к процессу развития трансъевразийских транспортных коридоров. Можно говорить о расширении связей в области водноэнергетического комплекса Центральной Азии.
Безусловно, я расцениваю свой визит в Узбекистан как еще одну возможность обсудить на высоком уровне перспективы взаимовыгодного сотрудничества.
Уверен, переход к более высокому формату взаимодействия Узбекистана и государств — членов ЕАЭС был бы логичным продолжением достигнутого ранее и способствовал бы получению дополнительных экономических выгод для государства и простых людей.
Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.