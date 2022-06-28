https://uz.sputniknews.ru/20220628/torgovye-otnosheniya-uzbekistana-s-eaes-rastut-25719022.html
Торговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут
Торговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут
Статус наблюдателя ЕАЭС помог Узбекистану расширить торговлю
2022-06-28T18:26+0500
2022-06-28T18:26+0500
2022-06-28T18:26+0500
экономика
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25155999_0:144:3128:1904_1920x0_80_0_0_694dfb1a98ec744b2b6662ec1897c571.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. С начала года внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами ЕАЭС составил $5,61 млрд. Об этом сообщает Review.uz.Оборот вырос на 26% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Экспорт составил $1,83 млрд, импорт – $3,78 млрд.Показатель товарооборота Узбекистана вырос:В дальнейшем республика сможет получить выгодные условия при выходе на внешний рынок ЕАЭС.Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев заявлял, что страна поступательно развивает сотрудничество с ЕАЭС, по его мнению, это послужит процветанию всех участников союза.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:Российские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и УзбекистанаУзбекистан рассчитывает на взаимовыгодное партнерство с ЕАЭС – Кучкаров
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/09/25155999_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_8f54ffe5d4398135fc6429975e95a6dc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, узбекистан
Торговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут
За год внешнеторговый оборот республики со странами Евразийского экономического союза вырос более чем на четверть.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
С начала года внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами ЕАЭС составил $5,61 млрд. Об этом сообщает Review.uz.
Оборот вырос на 26% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Экспорт составил $1,83 млрд, импорт – $3,78 млрд.
Показатель товарооборота Узбекистана вырос:
С Россией на 33,8% и составил $3,243 млрд;
С Казахстаном на 11,4% и составил $1,753 млрд;
С Кыргызстаном на 27,9% и составил $433,4 млн;
С Беларусью на 54,6% и составил $167,1 млн.
В дальнейшем республика сможет получить выгодные условия при выходе на внешний рынок ЕАЭС.
Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев заявлял
, что страна поступательно развивает сотрудничество с ЕАЭС, по его мнению, это послужит процветанию всех участников союза.
Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.