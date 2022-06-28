https://uz.sputniknews.ru/20220628/torgovye-otnosheniya-uzbekistana-s-eaes-rastut-25719022.html

Торговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут

Торговые отношения Узбекистана с ЕАЭС растут

Статус наблюдателя ЕАЭС помог Узбекистану расширить торговлю

2022-06-28T18:26+0500

2022-06-28T18:26+0500

2022-06-28T18:26+0500

экономика

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. С начала года внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами ЕАЭС составил $5,61 млрд. Об этом сообщает Review.uz.Оборот вырос на 26% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. Экспорт составил $1,83 млрд, импорт – $3,78 млрд.Показатель товарооборота Узбекистана вырос:В дальнейшем республика сможет получить выгодные условия при выходе на внешний рынок ЕАЭС.Ранее президент республики Шавкат Мирзиёев заявлял, что страна поступательно развивает сотрудничество с ЕАЭС, по его мнению, это послужит процветанию всех участников союза.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:Российские путевые машины модернизируют железные дороги ЕАЭС и УзбекистанаУзбекистан рассчитывает на взаимовыгодное партнерство с ЕАЭС – Кучкаров

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, узбекистан