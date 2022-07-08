https://uz.sputniknews.ru/20220708/chto-uje-izvestno-genprokurature-pro-besporyadki-v-nukuse-26030390.html

Что уже известно Генпрокуратуре про беспорядки в Нукусе

Что уже известно Генпрокуратуре про беспорядки в Нукусе

Генпрокуратура опубликовала некоторые подробности расследования в Каракалпакстане.

2022-07-08T17:57+0500

2022-07-08T17:57+0500

2022-07-08T17:57+0500

общество

каракалпакстан

нукус

генеральная прокуратура узбекистана

следствие

задержание

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. По статье 277 "Хулиганство" задержаны 14 человек. При этом обвинение предъявлено двум лицам – каракалпакскому журналисту, блогеру и общественному деятелю Даулетмурату Тажимуратову, а также гражданину А.Т. Турданову. Журналистку Лолагул Каллыханову задержали и привлекли в качестве подозреваемой. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.При этом ведомство обращает внимание, что в ходе следствия под особый контроль взято обеспечение уважения чести и достоинства лиц, участвующих в деле, недопущение пыток, насилия и других жестоких или унижающих честь и достоинство человека действий.Напомним, в Нукусе 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.Позднее президент Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период.В воскресенье в ходе совещания с участием Мирзиеёва было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков погибло 18 человек, пострадало — 243, задержано — 516.В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также: Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева

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каракалпакстан, нукус, генеральная прокуратура узбекистана, следствие, задержание