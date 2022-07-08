https://uz.sputniknews.ru/20220708/senat-uzbekistana-doljen-peresmotret-svoyu-rabotu-posle-besporyadkov-v-nukuse--narbaeva-26020787.html

Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева

Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева

Нарбаева от имени всех сенаторов выразила соболезнования семьям погибших.

2022-07-08T13:33+0500

2022-07-08T13:33+0500

2022-07-08T13:33+0500

политика

узбекистан

нукус

каракалпакстан

танзила нарбаева

сенат олий мажлиса узбекистана

сенат республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков, произошедших в Нукусе, чтобы подобные события не повторялись, сообщила в пятницу председатель верхней палаты республики Танзила Нарбаева, передает РИА Новости.Спикер отметила, что произошедшие события показали, что "все проблемы должны решаться вместе с народом и своевременно, с привлечением сил и ресурсов всех государственных органов и ведомств".Нарбаева от имени всех сенаторов выразила соболезнования семьям и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 21.00 до 7.00 на указанный период. Третьего июля в ходе совещания Мирзиёев отметил, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Читайте также:Раненый военнослужащий рассказал, что происходило в Нукусе

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узбекистан, нукус, каракалпакстан, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана, сенат республики узбекистан