https://uz.sputniknews.ru/20220708/senat-uzbekistana-doljen-peresmotret-svoyu-rabotu-posle-besporyadkov-v-nukuse--narbaeva-26020787.html
Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева
Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева
Нарбаева от имени всех сенаторов выразила соболезнования семьям погибших.
2022-07-08T13:33+0500
2022-07-08T13:33+0500
2022-07-08T13:33+0500
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танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков, произошедших в Нукусе, чтобы подобные события не повторялись, сообщила в пятницу председатель верхней палаты республики Танзила Нарбаева, передает РИА Новости.Спикер отметила, что произошедшие события показали, что "все проблемы должны решаться вместе с народом и своевременно, с привлечением сил и ресурсов всех государственных органов и ведомств".Нарбаева от имени всех сенаторов выразила соболезнования семьям и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 21.00 до 7.00 на указанный период. Третьего июля в ходе совещания Мирзиёев отметил, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.Читайте также:Раненый военнослужащий рассказал, что происходило в Нукусе
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узбекистан, нукус, каракалпакстан, танзила нарбаева, сенат олий мажлиса узбекистана, сенат республики узбекистан
Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева
Спикер отметила, что произошедшие события показали, что "все проблемы должны решаться вместе с народом и своевременно.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков, произошедших в Нукусе, чтобы подобные события не повторялись, сообщила в пятницу председатель верхней палаты республики Танзила Нарбаева, передает РИА Новости.
"Все мы должны сделать правильный вывод из произошедшего и должны будем пересмотреть нашу работу. Как представители народа, в первую очередь мы ответственны за недопущение таких ситуаций", - сказала Нарбаева на открытии очередной сессии сената, давая оценку событиям в Каракалпакстане.
Спикер отметила, что произошедшие события показали, что "все проблемы должны решаться вместе с народом и своевременно, с привлечением сил и ресурсов всех государственных органов и ведомств".
Нарбаева от имени всех сенаторов выразила соболезнования семьям и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона.
Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 21.00 до 7.00 на указанный период.
Третьего июля в ходе совещания Мирзиёев отметил, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.