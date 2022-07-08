https://uz.sputniknews.ru/20220708/deputat-gosdumy-i-studentka-iz-uzbekistana-obsudili-buduschee-tashkentskogo-aviazavoda--26043732.html

Депутат Госдумы и студентка из Узбекистана обсудили будущее ташкентского авиазавода

Депутат Госдумы и студентка из Узбекистана обсудили будущее ташкентского авиазавода

Он может стать ключевым предприятием в цепочке обслуживания новейших российских MC-21 и SuperJet New.

2022-07-08T21:42+0500

2022-07-08T21:42+0500

2022-07-08T21:42+0500

общество

депутат

госдума рф

узбекистан

студентка

тапоич

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ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik, Иван Зуев. На пространстве СНГ и ЕАЭС необходимы общие инфраструктурные и промышленные проекты. Об этом на полях форума молодых евразийских лидеров и политиков "Манжерок" рассказал журналист, депутат Госдумы Евгений Попов, отвечая на вопрос участницы из Узбекистана.Примером такой кооперации, по словам Попова, могло бы стать восстановление Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова для ремонта новых российских самолетов MC-21 и SuperJet New.Подобным образом кооперация вокруг общих инфраструктурных и промышленных проектов может помогать создавать общее экономическое пространство и общие рынки. Эксперт напомнил, что в США проживает 350 миллионов человек, в Европе 500 миллионов человек.Участница форума из Узбекистана, студентка факультета информационной безопасности Махлара Холикова осталась довольна ответом журналиста. В будущем она собирается перебраться в Россию, чтобы открыть IT-стартап.В республике Алтай проходит масштабный фестиваль "Манжерок". Организаторы, среди которых партия "Единая Россия", решили перезапустить знаменитый советский проект на всесезонном курорте с одноименным названием, воспетый в песне Эдиты Пьехи. На фестивале собрались представители из 19 стран, в том числе – почти изо всех стран ближнего зарубежья (кроме Грузии и стран Прибалтики).Читайте также: Посол Узбекистана вручил дипломы выпускниками МГЛУ, изучавшим узбекский

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