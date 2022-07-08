Депутат Госдумы и студентка из Узбекистана обсудили будущее ташкентского авиазавода
© Сергей ЛесковКак семьи из Мариуполя проходят реабилитацию в Подмосковье
© Сергей Лесков
Он может стать ключевым предприятием в цепочке обслуживания новейших российских MC-21 и SuperJet New.
ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik, Иван Зуев. На пространстве СНГ и ЕАЭС необходимы общие инфраструктурные и промышленные проекты. Об этом на полях форума молодых евразийских лидеров и политиков "Манжерок" рассказал журналист, депутат Госдумы Евгений Попов, отвечая на вопрос участницы из Узбекистана.
Примером такой кооперации, по словам Попова, могло бы стать восстановление Ташкентского авиационного производственного объединения имени В. П. Чкалова для ремонта новых российских самолетов MC-21 и SuperJet New.
"Пока обратной реакции мы не видим, кроме как "да, конечно, заходите, классно". Мне видится, что процесс должен быть двухсторонний, а не односторонний. Пока же Ташкент покупает Dreamliner. Летали уже на них? Я тоже нет. А если мы с вами совершаем большую и долгосрочную инвестицию (вместо покупки Dreamliner), создаем совместное предприятие, ваши специалисты и ваши граждане получают рабочие места и преференции, а что самое главное, возможность управлять процессами. Но идти вперед и вкладываться тут должна не одна сторона", - заявил Попов.
Подобным образом кооперация вокруг общих инфраструктурных и промышленных проектов может помогать создавать общее экономическое пространство и общие рынки. Эксперт напомнил, что в США проживает 350 миллионов человек, в Европе 500 миллионов человек.
"Это огромные рынки. Сколько проживает в Узбекистане? 35 миллионов, кажется, - маленький рынок. Белоруссия – маленький рынок, в России 147 миллионов человек – маленький рынок. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан – маленькие рынки. Если нас с вами будет рынок в 200-250 миллионов человек, то нам ничего не будет грозить", - заявил журналист.
Участница форума из Узбекистана, студентка факультета информационной безопасности Махлара Холикова осталась довольна ответом журналиста. В будущем она собирается перебраться в Россию, чтобы открыть IT-стартап.
"После университета я хочу открыть международную компанию, где будут работать специалисты самых разных национальностей. Как только я отучусь я перееду в Россию, потому что там крупная экономика и там проще будет работать. Санкции? Ну это не навсегда же, а кроме того я не думаю, что что-то страшное случилось от того, что закрылось несколько сайтов и ушли какие-то бренды", - рассказала она корреспонденту Sputnik.
В республике Алтай проходит масштабный фестиваль "Манжерок". Организаторы, среди которых партия "Единая Россия", решили перезапустить знаменитый советский проект на всесезонном курорте с одноименным названием, воспетый в песне Эдиты Пьехи. На фестивале собрались представители из 19 стран, в том числе – почти изо всех стран ближнего зарубежья (кроме Грузии и стран Прибалтики).