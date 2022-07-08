https://uz.sputniknews.ru/20220708/posol-uzbekistana-vruchil-diplomy-vypusknikami-mglu-izuchavshim-uzbekskiy-26020867.html

Посол Узбекистана вручил дипломы выпускниками МГЛУ, изучавшим узбекский

Посол Узбекистана вручил дипломы выпускниками МГЛУ, изучавшим узбекский

Посол Узбекистана в России принял участие в церемонии вручения дипломов в Московском государственном лингвистическом университете.

2022-07-08T14:28+0500

2022-07-08T14:28+0500

2022-07-08T14:28+0500

общество

посол

узбекистан

узбекский язык

выпускник

церемония

диплом

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов в качестве почетного гостя принял участие в церемонии вручения дипломов в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Об этом сообщает ИА "Дунё".На церемонии вручения ректор МГЛУ Ирина Караева отдельно отметила внимание, которое уделяет посольство Узбекистана работе университета и проводимым в нем мероприятиям. Также она подчеркнула значимость открытия Центра узбекского языка и культуры, как механизм вовлечения студентов в узбекскую культуру.Караева также отметила, что студенты профессионально овладели знаниями узбекского языка, позволяющими им стать востребованными кадрами в их профессиональной деятельности.Асадов, в свою очередь, особо выделил интерес студентов к изучению узбекского языка в университете. Результатом этого явилось открытие Центра узбекского языка и культуры. Так, узбекистанский посол вручил дипломы восьми выпускникам факультета Института международных отношений и социально-политических наук, изучавшим узбекский язык в рамках программы "Зарубежное регионоведение". Он отдельно выделил троих, получивших красные дипломы.Помимо прочего, на церемонии выпускники-регионоведы, владеющие узбекским языком, исполнили песню "Узбекистан — Родина моя".Читайте также:

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посол, узбекистан, узбекский язык, выпускник, церемония, диплом