https://uz.sputniknews.ru/20220708/dlya-uzbekistanskix-abiturientov-zapustili-telegram-bot-26013714.html

Для узбекистанских абитуриентов запустили Telegram-бот

Для узбекистанских абитуриентов запустили Telegram-бот

О новом сервисе Telegram для абитуриентов - подробнее в нашем материале.

2022-07-08T10:58+0500

2022-07-08T10:58+0500

2022-07-08T10:58+0500

общество

узбекистан

абитуриенты

telegram

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Для абитуриентов Узбекистана запустили специальный Telegram-бот, в котором можно просмотреть всю полезную информацию для поступления в вузы республики. Об этом сообщает Министерство высшего и среднего специального образования на своем Telegram-канале.В новом боте абитуриенты смогут узнать все необходимое для поступления, в том числе направления и программы вузов, по которым ведется набор в этом году, а также квоты приема, включая дневную, вечернюю, зачоную и дистанционную формы обучения. Кроме этого там можно ознакомиться с проходными баллами за 2021 год.В боте есть информация как для желающих подать документы на бакалавриат, так и для тех, кто собирается поступать в магистратуру.Также в Telegram-боте ведомства представлена информация о проходных баллах, необходимых для перевода в государственные вузы из негосударственных и зарубежных учебных заведений.Читайте также:

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узбекистан, абитуриенты, telegram