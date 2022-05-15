https://uz.sputniknews.ru/20220515/dlya-trudovyx-migrantov-zapustili-novyy-telegram-bot-24558794.html
Для трудовых мигрантов запустили новый Telegram-бот
Для трудовых мигрантов запустили новый Telegram-бот
О новом сервисе Telegram читайте в материале.
2022-05-15T12:25+0500
2022-05-15T12:25+0500
2022-05-15T12:25+0500
миграция
бот
мигранты
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Агентство внешней трудовой миграции разработало нового Telegram-бота для иностранных работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ряд сервисов Telegram-бота могут использовать граждане, желающие работать за границей, временно работающие за рубежом или возвращающиеся домой из трудовой миграции, говорится в сообщении.Ранее сообщалось о появлении фейкового Telegram-бота президента.Читайте также:Трудовая миграция выгодна странам Центральной Азии и России
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бот, мигранты
Для трудовых мигрантов запустили новый Telegram-бот
О новом сервисе Telegram читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Агентство внешней трудовой миграции разработало нового Telegram-бота для иностранных работников.
Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства.
Ряд сервисов Telegram-бота могут использовать граждане, желающие работать за границей, временно работающие за рубежом или возвращающиеся домой из трудовой миграции, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось
о появлении фейкового Telegram-бота президента.