https://uz.sputniknews.ru/20220708/foto-rossiyskix-kosmonavtov-na-mks-s-flagom-lnr-vyzvalo-razdrajenie-v-nasa-26026708.html

Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА

Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА

"Роскосмос" поздравил Луганскую Народную республику с освобождением, опубликовав на своем сайте фото космонавтов с флагом республики.

2022-07-08T15:10+0500

2022-07-08T15:10+0500

2022-07-08T15:10+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в НАСА. В американском космическом агентстве обвинили Россию в использовании МКС в политических целях для поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление НАСА.НАСА "решительно осуждает использование МКС в политических целях" для поддержки спецоперации на Украине, сказано в заявлении. По словам агентства, "в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".В понедельник "Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографию, на которой российские участники 67-й длительной экспедиции Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков позируют с флагом ЛНР. Так, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили Луганскую Народную республику с освобождением.Читайте также:

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