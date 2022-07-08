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Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
"Роскосмос" поздравил Луганскую Народную республику с освобождением, опубликовав на своем сайте фото космонавтов с флагом республики.
2022-07-08T15:10+0500
2022-07-08T15:10+0500
2022-07-08T15:10+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в НАСА. В американском космическом агентстве обвинили Россию в использовании МКС в политических целях для поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление НАСА.НАСА "решительно осуждает использование МКС в политических целях" для поддержки спецоперации на Украине, сказано в заявлении. По словам агентства, "в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".В понедельник "Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографию, на которой российские участники 67-й длительной экспедиции Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков позируют с флагом ЛНР. Так, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили Луганскую Народную республику с освобождением.Читайте также:
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Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
"Роскосмос" поздравил Луганскую Народную республику с освобождением, опубликовав на своем сайте фото космонавтов с флагом республики.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в НАСА. В американском космическом агентстве обвинили Россию в использовании МКС в политических целях для поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом пишет
газета Washington Post со ссылкой на заявление НАСА.
НАСА "решительно осуждает использование МКС в политических целях" для поддержки спецоперации на Украине, сказано в заявлении. По словам агентства, "в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".
В понедельник "Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографию, на которой российские участники 67-й длительной экспедиции Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков позируют с флагом ЛНР. Так, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили Луганскую Народную республику с освобождением.
"Вся территория Луганской Народной Республики освобождена. Российские и луганские силы установили полный контроль над Лисичанском — последним крупным городом в ЛНР! Роскосмос и наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, работающие сегодня на Международной космической станции, присоединяются к поздравлениям главы ЛНР Леонида Пасечника о "новом Дне Великой Победы", - говорится в публикации "Роскосмоса".