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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220708/jiteli-mariupolya-rasskazali-kak-proxodyat-reabilitatsiyu-v-rossii---video-26029891.html
Жители Мариуполя рассказали, как проходят реабилитацию в России - видео
Жители Мариуполя рассказали, как проходят реабилитацию в России - видео
Одиннадцать семей из освобожденного Мариуполя сегодня находятся в подмосковном Солнечногорске. О том, как гости живут на базе спортивного комплекса "Олимп" - в репортаже Sputnik.
2022-07-08T16:14+0500
2022-07-08T16:14+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
реабилитация
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik, Сергей Лесков. Гости центра во время интервью просят особо не расспрашивать об обстрелах и сырых подвалах, в которых им пришлось жить неделями. Говорят, этих воспоминаний и так хватает. У многих личное горе – погибшие близкие, друзья, разрушенные дома.Повезло, что выжилиСветлана приехала в реабилитационный центр вместе с дочкой. Собственно, как и все остальные. Мужчин здесь нет, только женщины и дети. Она рассказывает, что в первые дни в Подмосковье никак не могла привыкнуть к тишине. И даже во время беседы вдруг замолкает, увидев пролетающий самолет. Говорит, у нее пока еще осталась привычка бояться, а самые маленькие до сих пор начинают плакать, услышав этот гул.Приняли как своихВсе постояльцы находятся под круглосуточным присмотром врачей. Из медицинских услуг отдыхающие (жители центра просят не называть себя беженцами) обращаются в основном лишь к стоматологу. Впрочем, волонтерам и администрации комплекса в случае необходимости удается обеспечить и серьезную медпомощь.Живут в реабилитационном центре в комнатах по несколько человек. В каждой - кондиционер, телевизор. На этаже есть прачечная, душевая, и небольшая кухня. И хотя здесь предусмотрено многоразовое питание, как объяснил директор "Олимпа", координатор волонтерского центра "Комплекс ГТО г. Солнечногорска" Павел Игнатенко, отдельная столовая - "это один из элементов реабилитационной программы".По его словам, часть блюд постояльцы готовят сами. Многие трудоустраиваются на время проживания и получают зарплату. Работают в местном кафе, помогают инструкторам в спортзале и бассейне. Сделано это для того, чтобы гости постепенно привыкали к привычной мирной жизни.После отдыха - домой, восстанавливать городВпрочем, и развлечений здесь хватает. В распоряжении постояльцев большой спортивный зал, бассейн. Буквально в двух шагах - живописное Сенежское озеро. Ну и, конечно, всевозможные экскурсии практически каждый день. Так, гости центра побывали на Красной Площади, в цирке, в различных музеях, отметили День России.Программа реабилитации для жителей Мариуполя в Солнечногорске рассчитана на тридцать дней. По словам отдыхающих, после ее завершения, они планируют вернуться назад, говорят, дел дома накопилось много, еще необходимо восстановить город.В реабилитационном центре Sputnik сообщили, что начинают готовиться к встрече новой смены гостей из Мариуполя, уже третьей по счету.Читайте также:
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Жители Мариуполя рассказали, как проходят реабилитацию в России - видео

16:14 08.07.2022
© Из личного архива Анны КонстантиновойОдиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса "Олимп".
Одиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса Олимп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© Из личного архива Анны Константиновой
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Одиннадцать семей из освобожденного Мариуполя сегодня находятся в подмосковном Солнечногорске. О том, как гости живут на базе спортивного комплекса "Олимп" - в репортаже Sputnik.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik, Сергей Лесков. Гости центра во время интервью просят особо не расспрашивать об обстрелах и сырых подвалах, в которых им пришлось жить неделями. Говорят, этих воспоминаний и так хватает. У многих личное горе – погибшие близкие, друзья, разрушенные дома.

Повезло, что выжили

"Словами это не описать. Было очень жестокое отношение со стороны украинских солдат. Так было до тех пор, пока не вошли российские войска и войска ДНР, только тогда стало легче", - рассказала корреспонденту Sputnik жительница Мариуполя Светлана Белых.
Светлана приехала в реабилитационный центр вместе с дочкой. Собственно, как и все остальные. Мужчин здесь нет, только женщины и дети. Она рассказывает, что в первые дни в Подмосковье никак не могла привыкнуть к тишине. И даже во время беседы вдруг замолкает, увидев пролетающий самолет. Говорит, у нее пока еще осталась привычка бояться, а самые маленькие до сих пор начинают плакать, услышав этот гул.
© Из личного архива Анны КонстантиновойОдиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса "Олимп".
Одиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса Олимп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© Из личного архива Анны Константиновой
"С нами работает психолог, проводит групповые занятия для наших мамочек, для наших деток. И вы знаете - после таких сеансов нам становится намного легче. Уходят страхи, уходят переживания, кто-то уже уехал назад в Мариуполь, и участвует в его восстановлении", – рассказывает еще одна жительница реабилитационного центра, Анна Константинова.

Приняли как своих

Все постояльцы находятся под круглосуточным присмотром врачей. Из медицинских услуг отдыхающие (жители центра просят не называть себя беженцами) обращаются в основном лишь к стоматологу. Впрочем, волонтерам и администрации комплекса в случае необходимости удается обеспечить и серьезную медпомощь.
"Одной девочке в Москве провели операцию на щитовидной железе, у другой девочки было шунтирование уха. И сделали это все бесплатно, врачи откликнулись", - рассказала Анна Константинова.
Живут в реабилитационном центре в комнатах по несколько человек. В каждой - кондиционер, телевизор. На этаже есть прачечная, душевая, и небольшая кухня. И хотя здесь предусмотрено многоразовое питание, как объяснил директор "Олимпа", координатор волонтерского центра "Комплекс ГТО г. Солнечногорска" Павел Игнатенко, отдельная столовая - "это один из элементов реабилитационной программы".
По его словам, часть блюд постояльцы готовят сами. Многие трудоустраиваются на время проживания и получают зарплату. Работают в местном кафе, помогают инструкторам в спортзале и бассейне. Сделано это для того, чтобы гости постепенно привыкали к привычной мирной жизни.
"Это делается для объединения людей, они выстраивают свой быт. Это на самом деле очень помогает. Человек чувствует себя не в гостях, а почти как дома. Трудовую деятельность в программу реабилитации тоже включили для этого. Мы заметили, что многие очень сильно переживают из-за того, что получают что-то бесплатно, они чувствуют дискомфорт", - пояснил Павел Игнатенко.

После отдыха - домой, восстанавливать город

Впрочем, и развлечений здесь хватает. В распоряжении постояльцев большой спортивный зал, бассейн. Буквально в двух шагах - живописное Сенежское озеро. Ну и, конечно, всевозможные экскурсии практически каждый день. Так, гости центра побывали на Красной Площади, в цирке, в различных музеях, отметили День России.
© Из личного архива Анны КонстантиновойОдиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса "Олимп".
Одиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса Олимп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© Из личного архива Анны Константиновой
"Вот недавно мы были в храмах, монастырях. Еще будут Воробьевы горы, и прогулка на речном трамвайчике по Москва-реке, мы просто счастливы, скучать нам здесь не дают!", - поделилась впечатлениями Оксана Емельянова.
© Из личного архива Анны КонстантиновойОдиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса "Олимп".
Одиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса Олимп. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© Из личного архива Анны Константиновой
Программа реабилитации для жителей Мариуполя в Солнечногорске рассчитана на тридцать дней. По словам отдыхающих, после ее завершения, они планируют вернуться назад, говорят, дел дома накопилось много, еще необходимо восстановить город.
В реабилитационном центре Sputnik сообщили, что начинают готовиться к встрече новой смены гостей из Мариуполя, уже третьей по счету.
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