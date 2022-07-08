Жители Мариуполя рассказали, как проходят реабилитацию в России - видео
© Из личного архива Анны КонстантиновойОдиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса "Олимп".
© Из личного архива Анны Константиновой
Одиннадцать семей из освобожденного Мариуполя сегодня находятся в подмосковном Солнечногорске. О том, как гости живут на базе спортивного комплекса "Олимп" - в репортаже Sputnik.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik, Сергей Лесков. Гости центра во время интервью просят особо не расспрашивать об обстрелах и сырых подвалах, в которых им пришлось жить неделями. Говорят, этих воспоминаний и так хватает. У многих личное горе – погибшие близкие, друзья, разрушенные дома.
Повезло, что выжили
"Словами это не описать. Было очень жестокое отношение со стороны украинских солдат. Так было до тех пор, пока не вошли российские войска и войска ДНР, только тогда стало легче", - рассказала корреспонденту Sputnik жительница Мариуполя Светлана Белых.
Светлана приехала в реабилитационный центр вместе с дочкой. Собственно, как и все остальные. Мужчин здесь нет, только женщины и дети. Она рассказывает, что в первые дни в Подмосковье никак не могла привыкнуть к тишине. И даже во время беседы вдруг замолкает, увидев пролетающий самолет. Говорит, у нее пока еще осталась привычка бояться, а самые маленькие до сих пор начинают плакать, услышав этот гул.
© Из личного архива Анны КонстантиновойОдиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса "Олимп".
© Из личного архива Анны Константиновой
"С нами работает психолог, проводит групповые занятия для наших мамочек, для наших деток. И вы знаете - после таких сеансов нам становится намного легче. Уходят страхи, уходят переживания, кто-то уже уехал назад в Мариуполь, и участвует в его восстановлении", – рассказывает еще одна жительница реабилитационного центра, Анна Константинова.
Приняли как своих
Все постояльцы находятся под круглосуточным присмотром врачей. Из медицинских услуг отдыхающие (жители центра просят не называть себя беженцами) обращаются в основном лишь к стоматологу. Впрочем, волонтерам и администрации комплекса в случае необходимости удается обеспечить и серьезную медпомощь.
"Одной девочке в Москве провели операцию на щитовидной железе, у другой девочки было шунтирование уха. И сделали это все бесплатно, врачи откликнулись", - рассказала Анна Константинова.
Живут в реабилитационном центре в комнатах по несколько человек. В каждой - кондиционер, телевизор. На этаже есть прачечная, душевая, и небольшая кухня. И хотя здесь предусмотрено многоразовое питание, как объяснил директор "Олимпа", координатор волонтерского центра "Комплекс ГТО г. Солнечногорска" Павел Игнатенко, отдельная столовая - "это один из элементов реабилитационной программы".
По его словам, часть блюд постояльцы готовят сами. Многие трудоустраиваются на время проживания и получают зарплату. Работают в местном кафе, помогают инструкторам в спортзале и бассейне. Сделано это для того, чтобы гости постепенно привыкали к привычной мирной жизни.
"Это делается для объединения людей, они выстраивают свой быт. Это на самом деле очень помогает. Человек чувствует себя не в гостях, а почти как дома. Трудовую деятельность в программу реабилитации тоже включили для этого. Мы заметили, что многие очень сильно переживают из-за того, что получают что-то бесплатно, они чувствуют дискомфорт", - пояснил Павел Игнатенко.
После отдыха - домой, восстанавливать город
Впрочем, и развлечений здесь хватает. В распоряжении постояльцев большой спортивный зал, бассейн. Буквально в двух шагах - живописное Сенежское озеро. Ну и, конечно, всевозможные экскурсии практически каждый день. Так, гости центра побывали на Красной Площади, в цирке, в различных музеях, отметили День России.
© Из личного архива Анны КонстантиновойОдиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса "Олимп".
© Из личного архива Анны Константиновой
"Вот недавно мы были в храмах, монастырях. Еще будут Воробьевы горы, и прогулка на речном трамвайчике по Москва-реке, мы просто счастливы, скучать нам здесь не дают!", - поделилась впечатлениями Оксана Емельянова.
© Из личного архива Анны КонстантиновойОдиннадцать семей из освобожденного Мариуполя проходят реабилитацию подмосковном Солнечногорске на базе спортивного комплекса "Олимп".
© Из личного архива Анны Константиновой
Программа реабилитации для жителей Мариуполя в Солнечногорске рассчитана на тридцать дней. По словам отдыхающих, после ее завершения, они планируют вернуться назад, говорят, дел дома накопилось много, еще необходимо восстановить город.
В реабилитационном центре Sputnik сообщили, что начинают готовиться к встрече новой смены гостей из Мариуполя, уже третьей по счету.
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