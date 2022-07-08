https://uz.sputniknews.ru/20220708/kakie-vystavki-tretyakovskaya-galereya-provedet-sovmestno-s-nukusskim-muzeem-26045682.html
Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем
Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем
Первая совместная художественная выставка известного российского авангардиста пройдет уже в следующем году.
2022-07-08T22:39+0500
2022-07-08T22:39+0500
2022-07-08T22:39+0500
культура
третьяковская галерея
государственный музей искусств имени игоря савицкого
выставка
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ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Третьяковская галерея будет проводить выставки совместно с музеем Савицкого в Нукусе.Директор музея Савицкого Тигран Мкртычев рассказал о том, как налажено сотрудничество с Россией и какие проекты ожидать в ближайшее время – в эксклюзивном интервью Sputnik.Узбекистан активно развивает сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе и в культурной сфере. В 2021 году Фонд развития культуры и искусства республики подписал договор о сотрудничестве с Третьяковской галерей.В текущем году взаимодействие решили углубить и подписали дополнительный договор, включивший в себя тесное сотрудничество с Государственным музеем искусств имени Савицкого в Нукусе, рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Как рассказала Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости, галерея активно сотрудничает с музеем Савицкого. В частности, специалисты двух стран вместе работали над выставкой Василия Кандинского для Италии. В Узбекистане хранятся два исключительных полотна этого художника. Специалисты музея Савицкого также проходят стажировки в Третьяковке и получают от российских экспертов помощь в организации своих мероприятий.На следующий год музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин. Об этом руководители музеев договорились на встрече весной нынешнего года.Музей Савицкого традиционно представляет узбекистанским ценителям искусства уникальные художественные экспонаты. Совсем недавно в музее открылась выставка советской художницы Надежды Кашиной, в чьем творчестве тесно связаны культуры России и Узбекистана.Надежда Кашина училась в Пермском художественном училище и в 1928 году впервые оказалась в Самарканде. Ее настолько покорила обстановка вокруг, что в начале тридцатых годов она переехала в Узбекистан.Во второй половине 60-х она создает серию графических рисунков одной линией. Эта техника отличается тем, что в ней нет штриховки и прорисовки. Рисунки из этой серии, посвященные танцу и музыке, а также более поздние фотографии работ сейчас выставлены в музее Савицкого.Нукусский музей был основан советским художником Игорем Савицким. Здесь хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-1930-х годов. В коллекции музея семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики, огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны.В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.Читайте также: Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского — видео
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третьяковская галерея, государственный музей искусств имени игоря савицкого, выставка
Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем
Первая совместная художественная выставка известного российского авангардиста пройдет уже в следующем году.
ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Третьяковская галерея будет проводить выставки совместно с музеем Савицкого в Нукусе.
Директор музея Савицкого Тигран Мкртычев рассказал о том, как налажено сотрудничество с Россией и какие проекты ожидать в ближайшее время – в эксклюзивном интервью Sputnik
.
Узбекистан активно развивает сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе и в культурной сфере. В 2021 году Фонд развития культуры и искусства республики подписал договор о сотрудничестве с Третьяковской галерей.
В текущем году взаимодействие решили углубить и подписали дополнительный договор, включивший в себя тесное сотрудничество с Государственным музеем искусств имени Савицкого в Нукусе, рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Как рассказала Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости
, галерея активно сотрудничает с музеем Савицкого. В частности, специалисты двух стран вместе работали над выставкой Василия Кандинского для Италии. В Узбекистане хранятся два исключительных полотна этого художника. Специалисты музея Савицкого также проходят стажировки в Третьяковке и получают от российских экспертов помощь в организации своих мероприятий.
На следующий год музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин. Об этом руководители музеев договорились на встрече весной нынешнего года.
"Приезжала довольно большая группа из Третьяковской галереи во главе с Зельфирой Трегуловой. Мы выбрали несколько тем и на следующий год планируем выставку работ Алексея Моргунова", - рассказал Тигран Мкртычев.
Музей Савицкого традиционно представляет узбекистанским ценителям искусства уникальные художественные экспонаты. Совсем недавно в музее открылась выставка советской художницы Надежды Кашиной, в чьем творчестве тесно связаны культуры России и Узбекистана.
Надежда Кашина училась в Пермском художественном училище и в 1928 году впервые оказалась в Самарканде. Ее настолько покорила обстановка вокруг, что в начале тридцатых годов она переехала в Узбекистан.
"У нее была очень сложная жизнь. Она из яркой авангардистки перешла в более реалистичное искусство из-за существовавших гонений в 30-е годы. Но в 50-х годах, когда пошло послабление, она как художник это почувствовала. Тогда она серьезно занялась графикой", - рассказал Тигран Мкртычев.
Во второй половине 60-х она создает серию графических рисунков одной линией. Эта техника отличается тем, что в ней нет штриховки и прорисовки. Рисунки из этой серии, посвященные танцу и музыке, а также более поздние фотографии работ сейчас выставлены в музее Савицкого.
Нукусский музей был основан советским художником Игорем Савицким. Здесь хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-1930-х годов. В коллекции музея семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики, огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны.
В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.