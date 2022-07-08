https://uz.sputniknews.ru/20220708/kakie-vystavki-tretyakovskaya-galereya-provedet-sovmestno-s-nukusskim-muzeem-26045682.html

Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем

Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем

Первая совместная художественная выставка известного российского авангардиста пройдет уже в следующем году.

2022-07-08T22:39+0500

2022-07-08T22:39+0500

2022-07-08T22:39+0500

культура

третьяковская галерея

государственный музей искусств имени игоря савицкого

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/897/44/8974420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed6fd4eef1d6a8bbbec3e6e31bccde6a.jpg

ТАШКЕНТ, 9 июл – Sputnik. Третьяковская галерея будет проводить выставки совместно с музеем Савицкого в Нукусе.Директор музея Савицкого Тигран Мкртычев рассказал о том, как налажено сотрудничество с Россией и какие проекты ожидать в ближайшее время – в эксклюзивном интервью Sputnik.Узбекистан активно развивает сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе и в культурной сфере. В 2021 году Фонд развития культуры и искусства республики подписал договор о сотрудничестве с Третьяковской галерей.В текущем году взаимодействие решили углубить и подписали дополнительный договор, включивший в себя тесное сотрудничество с Государственным музеем искусств имени Савицкого в Нукусе, рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Как рассказала Зельфира Трегулова в интервью РИА Новости, галерея активно сотрудничает с музеем Савицкого. В частности, специалисты двух стран вместе работали над выставкой Василия Кандинского для Италии. В Узбекистане хранятся два исключительных полотна этого художника. Специалисты музея Савицкого также проходят стажировки в Третьяковке и получают от российских экспертов помощь в организации своих мероприятий.На следующий год музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин. Об этом руководители музеев договорились на встрече весной нынешнего года.Музей Савицкого традиционно представляет узбекистанским ценителям искусства уникальные художественные экспонаты. Совсем недавно в музее открылась выставка советской художницы Надежды Кашиной, в чьем творчестве тесно связаны культуры России и Узбекистана.Надежда Кашина училась в Пермском художественном училище и в 1928 году впервые оказалась в Самарканде. Ее настолько покорила обстановка вокруг, что в начале тридцатых годов она переехала в Узбекистан.Во второй половине 60-х она создает серию графических рисунков одной линией. Эта техника отличается тем, что в ней нет штриховки и прорисовки. Рисунки из этой серии, посвященные танцу и музыке, а также более поздние фотографии работ сейчас выставлены в музее Савицкого.Нукусский музей был основан советским художником Игорем Савицким. Здесь хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-1930-х годов. В коллекции музея семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики, огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны.В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.Читайте также: Узбекистанские артисты посетили Международную школу Станиславского — видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

третьяковская галерея, государственный музей искусств имени игоря савицкого, выставка