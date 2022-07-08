https://uz.sputniknews.ru/20220708/lavrov-partiya-borisa-djonsona-izolirovala-ego-samogo-26019086.html

Лавров: партия Бориса Джонсона изолировала его самого

Лавров: партия Бориса Джонсона изолировала его самого

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

2022-07-08T12:09+0500

2022-07-08T12:09+0500

2022-07-08T12:58+0500

политика

сергей лавров

мид россии

борис джонсон

премьер-министр

великобритания

отставка

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря об отставке британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что сама же партия, в которую входил Джонсон изолировала его, сообщает РИА Новости. Также глава МИД России добавил, что Джонсон показал себя как человека гоняющегося за внешними эффектами. Лавров отметил, что в последние годы Великобритания разворачивала агрессивную политику в отношении России, поддерживая и покрывая нацистский киевский режим. И что особенно заметно это стало после того, когда Великобритания вышла из состава ЕС, после чего задумав создать новый альянс. Напомним, накануне Борис Джонсон завил, что принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, а также лидера Консервативной партии страны. Однако он продолжит пока выполнять свои обязанности до выборов нового премьер- министра Великобритании.Читайте также: Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ

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сергей лавров, мид россии, борис джонсон, премьер-министр, великобритания, отставка