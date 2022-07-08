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Лавров: партия Бориса Джонсона изолировала его самого
Лавров: партия Бориса Джонсона изолировала его самого
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
2022-07-08T12:09+0500
2022-07-08T12:09+0500
2022-07-08T12:58+0500
политика
сергей лавров
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борис джонсон
премьер-министр
великобритания
отставка
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря об отставке британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что сама же партия, в которую входил Джонсон изолировала его, сообщает РИА Новости. Также глава МИД России добавил, что Джонсон показал себя как человека гоняющегося за внешними эффектами. Лавров отметил, что в последние годы Великобритания разворачивала агрессивную политику в отношении России, поддерживая и покрывая нацистский киевский режим. И что особенно заметно это стало после того, когда Великобритания вышла из состава ЕС, после чего задумав создать новый альянс. Напомним, накануне Борис Джонсон завил, что принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, а также лидера Консервативной партии страны. Однако он продолжит пока выполнять свои обязанности до выборов нового премьер- министра Великобритании.Читайте также: Неизвестный ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ
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сергей лавров, мид россии, борис джонсон, премьер-министр, великобритания, отставка
Лавров: партия Бориса Джонсона изолировала его самого
12:09 08.07.2022 (обновлено: 12:58 08.07.2022)
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik
. Глава МИД России Сергей Лавров, говоря об отставке британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что сама же партия, в которую входил Джонсон изолировала его, сообщает РИА Новости
.
"Ушел и ушел. Все говорили, что Россию надо изолировать, в итоге партия Джонсона изолировала его самого", - сказал Лавров.
Также глава МИД России добавил, что Джонсон показал себя как человека гоняющегося за внешними эффектами.
"Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", - заявил Лавров журналистам по итогам заседания глав МИД стран G20.
Лавров отметил, что в последние годы Великобритания разворачивала агрессивную политику в отношении России, поддерживая и покрывая нацистский киевский режим. И что особенно заметно это стало после того, когда Великобритания вышла из состава ЕС, после чего задумав создать новый альянс.
"В последние месяцы они пытались сколотить новый альянс, куда бы вошли Великобритания, Польша, Прибалтика и Украина для того, чтобы иметь такой вот английский плацдарм на континенте и продвигать свою политику, которая при этом не всегда будет отвечать интересам ЕС".
Напомним, накануне Борис Джонсон завил, что принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, а также лидера Консервативной партии страны. Однако он продолжит пока выполнять свои обязанности до выборов нового премьер- министра Великобритании.