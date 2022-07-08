https://uz.sputniknews.ru/20220708/nebolshoe-povyshenie-temperatury---uzgidromet-25998112.html
Небольшое повышение температуры - Узгидромет
Небольшое повышение температуры - Узгидромет
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
2022-07-08T07:45+0500
2022-07-08T07:45+0500
2022-07-08T07:45+0500
общество
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 33-35 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета. Каракалпакстан и Хорезмская область Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 16-21 градуса, днем — 30-35 градусов. Бухарская и Навоийская области Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градусов, днем — 32-37 градусов. Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 30-35 градусов. Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов. Наманганская, Андижанская и Ферганская области Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов. Горные и предгорные районы Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-15 градусов, днем — 21-26 градусов.Читайте также:Сколько зоопарков в Узбекистане – Госкомстат
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прогноз погоды
Небольшое повышение температуры - Узгидромет
О прогнозе погоды на сегодня читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik.
В Ташкенте сегодня небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 33-35 градусов, сообщает пресс-служба Узгидромета.
Каракалпакстан и Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 16-21 градуса, днем — 30-35 градусов.
Бухарская и Навоийская области
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-23 градусов, днем — 32-37 градусов.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 17-22 градуса, днем — 30-35 градусов.
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области
Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 20-25 градусов, днем — 34-39 градусов.
Наманганская, Андижанская и Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 17-22 градуса, днем 30-35 градусов.
Горные и предгорные районы
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-15 градусов, днем — 21-26 градусов.