https://uz.sputniknews.ru/20220708/predsedatel-kollegii-eek-vstretitsya-s-rukovodstvom-uzbekistana-26015663.html
Председатель Коллегии ЕЭК встретится с руководством Узбекистана
Председатель Коллегии ЕЭК встретится с руководством Узбекистана
Что будет входить в повестку запланированных встреч Михаила Мясниковича и руководства Узбекистана - читайте в нашем материале.
2022-07-08T11:27+0500
2022-07-08T11:27+0500
2022-07-08T11:38+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович посетит Узбекистан с рабочим визитом с 11 по 12 июля. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik пресс-служба ЕЭК.Известно, что в рамках визита Мясникович встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевы, а также с заместителем премьер-министра по вопросам нвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли республики Сардором Умурзаковым.В ходе встреч стороны планируют подписать ряд документов, направленных на активизацию взаимодействия ЕАЭС и Узбекистана как государства-наблюдателя при Союзе.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:
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Председатель Коллегии ЕЭК встретится с руководством Узбекистана
11:27 08.07.2022 (обновлено: 11:38 08.07.2022)
Что будет входить в повестку запланированных встреч Михаила Мясниковича и руководства Узбекистана - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович посетит Узбекистан с рабочим визитом с 11 по 12 июля. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik пресс-служба ЕЭК.
Известно, что в рамках визита Мясникович встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевы, а также с заместителем премьер-министра по вопросам нвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли республики Сардором Умурзаковым.
В ходе встреч стороны планируют подписать ряд документов, направленных на активизацию взаимодействия ЕАЭС и Узбекистана как государства-наблюдателя при Союзе.
Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.