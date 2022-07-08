https://uz.sputniknews.ru/20220708/predsedatel-kollegii-eek-vstretitsya-s-rukovodstvom-uzbekistana-26015663.html

Председатель Коллегии ЕЭК встретится с руководством Узбекистана

Председатель Коллегии ЕЭК встретится с руководством Узбекистана

Что будет входить в повестку запланированных встреч Михаила Мясниковича и руководства Узбекистана - читайте в нашем материале.

2022-07-08T11:27+0500

2022-07-08T11:27+0500

2022-07-08T11:38+0500

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович посетит Узбекистан с рабочим визитом с 11 по 12 июля. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik пресс-служба ЕЭК.Известно, что в рамках визита Мясникович встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевы, а также с заместителем премьер-министра по вопросам нвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли республики Сардором Умурзаковым.В ходе встреч стороны планируют подписать ряд документов, направленных на активизацию взаимодействия ЕАЭС и Узбекистана как государства-наблюдателя при Союзе.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей. Узбекистан рассматривает возможность полного присоединения к организации.Читайте также:

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