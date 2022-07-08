https://uz.sputniknews.ru/20220708/prezident-osvobodil-ot-doljnosti-nizomiddinova-zaynilobiddina--26026549.html

Президент освободил от должности Низомиддинова Зайнилобиддина

Президент освободил от должности Низомиддинова Зайнилобиддина

О кадровой перестановке в Администрации президента читайте в материале.

2022-07-08T13:54+0500

2022-07-08T13:54+0500

2022-07-08T14:05+0500

политика

узбекистан

кадровые перестановки

администрация президента

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев освободил от должности руководителя Администрации президента Республики Узбекистан Низомиддинова Зайнилобиддина Шахоббидиновича. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства."Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья", - говорится в сообщении ведомства.Читайте также:Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева

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узбекистан, кадровые перестановки, администрация президента