https://uz.sputniknews.ru/20220708/prezident-osvobodil-ot-doljnosti-nizomiddinova-zaynilobiddina--26026549.html
Президент освободил от должности Низомиддинова Зайнилобиддина
Президент освободил от должности Низомиддинова Зайнилобиддина
О кадровой перестановке в Администрации президента читайте в материале.
2022-07-08T13:54+0500
2022-07-08T13:54+0500
2022-07-08T14:05+0500
политика
узбекистан
кадровые перестановки
администрация президента
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев освободил от должности руководителя Администрации президента Республики Узбекистан Низомиддинова Зайнилобиддина Шахоббидиновича. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства."Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья", - говорится в сообщении ведомства.Читайте также:Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева
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узбекистан, кадровые перестановки, администрация президента
Президент освободил от должности Низомиддинова Зайнилобиддина
13:54 08.07.2022 (обновлено: 14:05 08.07.2022)
О кадровой перестановке в Администрации президента читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев освободил от должности руководителя Администрации президента Республики Узбекистан Низомиддинова Зайнилобиддина Шахоббидиновича. Об этом сообщили в пресс-службе
главы государства.
"Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья", - говорится в сообщении ведомства.