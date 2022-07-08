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https://uz.sputniknews.ru/20220708/prezident-osvobodil-ot-doljnosti-nizomiddinova-zaynilobiddina--26026549.html
Президент освободил от должности Низомиддинова Зайнилобиддина
Президент освободил от должности Низомиддинова Зайнилобиддина
О кадровой перестановке в Администрации президента читайте в материале.
2022-07-08T13:54+0500
2022-07-08T14:05+0500
политика
узбекистан
кадровые перестановки
администрация президента
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев освободил от должности руководителя Администрации президента Республики Узбекистан Низомиддинова Зайнилобиддина Шахоббидиновича. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства."Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья", - говорится в сообщении ведомства.Читайте также:Сенат Узбекистана должен пересмотреть свою работу после беспорядков в Нукусе – Нарбаева
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узбекистан, кадровые перестановки, администрация президента

Президент освободил от должности Низомиддинова Зайнилобиддина

13:54 08.07.2022 (обновлено: 14:05 08.07.2022)
© unsplash/Scott Grahamбумага ручка руки
бумага ручка руки - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.07.2022
© unsplash/Scott Graham
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О кадровой перестановке в Администрации президента читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев освободил от должности руководителя Администрации президента Республики Узбекистан Низомиддинова Зайнилобиддина Шахоббидиновича. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
"Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович освобожден от должности в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья", - говорится в сообщении ведомства.
Читайте также:
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