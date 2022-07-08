https://uz.sputniknews.ru/20220708/reklamu-na-mnogoetajkax-mojno-razmeschat-tolko-s-soglasiya-jiltsov-26021373.html

Рекламу на многоэтажках можно размещать только с согласия жильцов

Рекламу на многоэтажках можно размещать только с согласия жильцов

О законных условиях размещения рекламных плакатов на жилых домах, и куда идут средства от рекламы, читайте в нашем материале.

2022-07-08T13:12+0500

2022-07-08T13:12+0500

2022-07-08T13:12+0500

общество

узбекистан

реклама

жилой дом

закон

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ТАШКЕНТ, 8 июл— Sputnik. По закону установка рекламной конструкции на жилом доме возможна с разрешения собственников.При этом, договор между ТЧСЖ или Управляющей компанией с рекламодателем заключается на общем собрании при условии, что более 50% жильцов проголосуют “за”. Об этом Sputnik рассказала Мохрухсор Тагаева, пресс - секретарь Агентства по защите прав потребителей.На основании этого закона, реклама, размещенная на фасаде многоквартирного дома без согласия собственников помещений и соответствующего договора - незаконна.Мохрухсор Тагаева также отмечает, что если на доме размещена реклама, то собственники квартир получают оплату в соответствии с договором. Эти средства используются на общедомовые расходы, к примеру, на капитальный ремонт квартир или подъездов.Агентство по защите прав потребителей напоминает, что жильцы должны быть осведомлены о денежных поступлениях от рекламодателя, а также требовать ТЧСЖ или Управляющей компании отчета об их расходах.Читайте также: Узбекские предприятия получили премию СНГ в области качества продукции и услуг

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узбекистан, реклама, жилой дом, закон