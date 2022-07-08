https://uz.sputniknews.ru/20220708/shavkat-mirziyoev-pozdravil-uzbekistantsev-s-kurban-xayitom-26045887.html

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан Хайитом

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан Хайитом

В нынешнее сложное время есть острая необходимость ценить и беречь мир и спокойствие, отметил в поздравительной речи президент.

2022-07-08T22:28+0500

2022-07-08T22:28+0500

2022-07-08T22:28+0500

общество

шавкат мирзиёев

курбан-хайит

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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил всех верующих республики со священным праздником Курбан Хайит.Как отметил глава государства, в последние годы в республике уделяют большое внимание восстановлению и развитию национальных религиозных ценностей, благоустраивают и реставрируют древние исламские памятники и места поклонения. После двухлетних ограничений, связанных с пандемией, в этом году 12 тысяч узбекистанцев смогли отправиться в хадж, а около 40 тысяч совершили умру.Он также поздравил с благословенным праздником мусульман в странах ближнего и дальнего зарубежья, пожелав всем мира, прогресса и процветания.Читайте также: Эксперт: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране

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шавкат мирзиёев, курбан-хайит