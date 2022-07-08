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Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан Хайитом
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан Хайитом
В нынешнее сложное время есть острая необходимость ценить и беречь мир и спокойствие, отметил в поздравительной речи президент.
2022-07-08T22:28+0500
2022-07-08T22:28+0500
2022-07-08T22:28+0500
общество
шавкат мирзиёев
курбан-хайит
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ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил всех верующих республики со священным праздником Курбан Хайит.Как отметил глава государства, в последние годы в республике уделяют большое внимание восстановлению и развитию национальных религиозных ценностей, благоустраивают и реставрируют древние исламские памятники и места поклонения. После двухлетних ограничений, связанных с пандемией, в этом году 12 тысяч узбекистанцев смогли отправиться в хадж, а около 40 тысяч совершили умру.Он также поздравил с благословенным праздником мусульман в странах ближнего и дальнего зарубежья, пожелав всем мира, прогресса и процветания.Читайте также: Эксперт: президент Узбекистана много делает для религиозного просвещения в стране
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шавкат мирзиёев, курбан-хайит
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан Хайитом
В нынешнее сложное время есть острая необходимость ценить и беречь мир и спокойствие, отметил в поздравительной речи президент.
ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил
всех верующих республики со священным праздником Курбан Хайит.
"В эти светлые дни мы прежде всего благодарим Всевышнего за то, что все вместе встречаем Курбан Хайит – праздник Ийд аль-Адха в атмосфере мира и благополучия… Действительно, в сегодняшнее очень сложное и тревожное время для каждого мусульманина, каждого человека, живущего в нашей стране, как никогда актуальным является ценить и беречь мир и спокойствие", - подчеркнул в поздравительном послании президент.
Как отметил глава государства, в последние годы в республике уделяют большое внимание восстановлению и развитию национальных религиозных ценностей, благоустраивают и реставрируют древние исламские памятники и места поклонения. После двухлетних ограничений, связанных с пандемией, в этом году 12 тысяч узбекистанцев смогли отправиться в хадж, а около 40 тысяч совершили умру.
"Все мы гордимся тем, что священная религия ислам и ее немеркнущие ценности, многовековые традиции Курбан Хайита, которые еще больше укрепляют такие присущие нашему народу высокие качества, как взаимоуважение, доброта и милосердие, умение жить в согласии и быть благодарным, служат ни с чем не сравнимой духовной силой, объединяющей представителей разных наций и народностей", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Он также поздравил с благословенным праздником мусульман в странах ближнего и дальнего зарубежья, пожелав всем мира, прогресса и процветания.