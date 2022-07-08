Шерматов встретился с интернет-провайдерами и операторами — подробности
© Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики УзбекистанПод руководством министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзода Шерматова состоялся открытый диалог с целью анализа состояния и дальнейшего совершенствования широкополосных сетей передачи данных, а также развития деятельности действующих в этом направлении операторов и провайдеров.
Подробнее о том, что министр обсудил с участниками встречи - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов провел встречу с операторами и интернет-провайдерами страны с целью увеличить доступ жителей к широкополосному интернету и повысить качество услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
© Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики УзбекистанПод руководством министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзода Шерматова состоялся открытый диалог с целью анализа состояния и дальнейшего совершенствования широкополосных сетей передачи данных, а также развития деятельности действующих в этом направлении операторов и провайдеров.
Так, министр обсудил с участниками встречи совершенствование широкополосной передачи данных, а также развитие деятельности операторов и провадйеров, которые работают в этом направлении. Кроме этого, стороны обговорили достижения в области информационных технологий и задачи, поставленные на 2022 год.
© Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики УзбекистанПод руководством министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзода Шерматова состоялся открытый диалог с целью анализа состояния и дальнейшего совершенствования широкополосных сетей передачи данных, а также развития деятельности действующих в этом направлении операторов и провайдеров.
Известно, что в данное время около 40 операторов и провайдеров предоставляют услуги доступа в интернет своим абонентам. Сейчас они проводят масштабную работу по проведению широкополосного интернета во все населенные пункты Узбекистана.
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