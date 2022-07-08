https://uz.sputniknews.ru/20220708/shermatov-vstretilsya-s-internet-provayderami-i-operatorami--podrobnosti-26039234.html

Шерматов встретился с интернет-провайдерами и операторами — подробности

Шерматов встретился с интернет-провайдерами и операторами — подробности

Подробнее о том, что министр обсудил с участниками встречи - читайте в нашем материале.

2022-07-08T18:58+0500

2022-07-08T18:58+0500

2022-07-08T18:58+0500

общество

шерзод шерматов

встреча

оператор

министр

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов провел встречу с операторами и интернет-провайдерами страны с целью увеличить доступ жителей к широкополосному интернету и повысить качество услуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства.Так, министр обсудил с участниками встречи совершенствование широкополосной передачи данных, а также развитие деятельности операторов и провадйеров, которые работают в этом направлении. Кроме этого, стороны обговорили достижения в области информационных технологий и задачи, поставленные на 2022 год.Известно, что в данное время около 40 операторов и провайдеров предоставляют услуги доступа в интернет своим абонентам. Сейчас они проводят масштабную работу по проведению широкополосного интернета во все населенные пункты Узбекистана.Читайте также:

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шерзод шерматов, встреча, оператор, министр