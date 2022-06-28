https://uz.sputniknews.ru/20220628/skolko-internet-polzovateley-v-uzbekistane-25721053.html
Госкомстат подсчитал интернет-пользователей в стране
Госкомстат подсчитал интернет-пользователей в стране
Количество интернет-пользователей увеличилось на 15%
2022-06-28T18:47+0500
2022-06-28T18:47+0500
2022-06-28T20:19+0500
общество
узбекистан
интернет
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. По состоянию на 1 января 2022 года количество пользователей интернета в Узбекистане достигло около 23 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.Первое место по числу интернет-абонентов занял Ташкент с 4,3 миллионами человек. Последнее место заняла Сырдарьинская область с 600 тысячами пользователей.Больше всего интернет-абонентов в Ташкенте. Там пользуются интернетом 4,3 миллиона человек. Меньше всего абонентов в Сырдарьинской области. В ней проживает 600 тысяч интернет-пользователей.Читайте также:Сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за пять месяцевВ какие страны чаще всего экспортируют узбекистанские товары
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узбекистан, интернет
Госкомстат подсчитал интернет-пользователей в стране
18:47 28.06.2022 (обновлено: 20:19 28.06.2022)
Количество людей, пользующихся интернетом, увеличилось на 15% по сравнению с тем же периодом в 2021 году.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
По состоянию на 1 января 2022 года количество пользователей интернета в Узбекистане достигло около 23 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.
Первое место по числу интернет-абонентов занял Ташкент с 4,3 миллионами человек. Последнее место заняла Сырдарьинская область с 600 тысячами пользователей.
Больше всего интернет-абонентов в Ташкенте. Там пользуются интернетом 4,3 миллиона человек. Меньше всего абонентов в Сырдарьинской области. В ней проживает 600 тысяч интернет-пользователей.