https://uz.sputniknews.ru/20220628/skolko-internet-polzovateley-v-uzbekistane-25721053.html

Госкомстат подсчитал интернет-пользователей в стране

Госкомстат подсчитал интернет-пользователей в стране

Количество интернет-пользователей увеличилось на 15%

2022-06-28T18:47+0500

2022-06-28T18:47+0500

2022-06-28T20:19+0500

общество

узбекистан

интернет

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. По состоянию на 1 января 2022 года количество пользователей интернета в Узбекистане достигло около 23 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата.Первое место по числу интернет-абонентов занял Ташкент с 4,3 миллионами человек. Последнее место заняла Сырдарьинская область с 600 тысячами пользователей.Больше всего интернет-абонентов в Ташкенте. Там пользуются интернетом 4,3 миллиона человек. Меньше всего абонентов в Сырдарьинской области. В ней проживает 600 тысяч интернет-пользователей.Читайте также:Сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан за пять месяцевВ какие страны чаще всего экспортируют узбекистанские товары

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узбекистан, интернет