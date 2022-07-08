https://uz.sputniknews.ru/20220708/skolko-protsentov-rossiyan-doveryayut-putinu--opros-vtsiom-26038063.html

Сколько процентов россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ

Сколько процентов россиян доверяют Путину — опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, сколько граждан доверяют власти РФ.

2022-07-08T18:37+0500

2022-07-08T18:37+0500

2022-07-08T18:37+0500

россия

владимир путин

опрос

вциом

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Большинство граждан РФ (80,7%) доверяют президенту Владимиру Путину, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).По данным опроса, лидеру России доверяют 80,7% граждан, председателю правительства Михаилу Мишустину – 63,5%.Работу президента в целом одобряют 77,8% россиян, деятельность Мишустина – 51,2%, работу правительства – 51,3%.Кроме того, респонденты сообщили об уровне своего доверия к лидерам фракций Государственной думы. Главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяет 29,9% россиян, лидеру партии "Справедливая Россия – За правду" Сергею Миронову – 30%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 16,6%, руководителю фракции "Новые люди" Алексею Нечаеву – 7,6%.Решение важных государственных задач граждане доверили бы Путину (в 40,7% случаев), министру иностранных дел Сергею Лаврову (19%), министру обороны Сергею Шойгу (18%). Наименее востребованным стал Мишустин – ему важные государственные вопросы доверили бы 12,9% россиян.Респонденты также ответили на вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали на выборах в Госдуму. За "Единую Россию" - 40,6%, за КПРФ – 10,8%, за ЛДПР – 7,8%. Отдать голос за непарламентские партии готовы 9,7% опрошенных.Меньше всего голосов получили "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди" - у них 5,3% и 4,4%.Еще 1,6% опрошенных заявили, что придут и испортят бюллетень. Не стали бы участвовать в выборах 10,1% респондентов.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" специалисты сделали 27 июня -3 июля. В опросе участвовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Читайте также:The Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента США

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владимир путин, опрос, вциом