https://uz.sputniknews.ru/20220620/the-telegraph-bayden-poterpel-neudachu-na-postu-prezidenta-ssha-25474411.html
The Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента США
The Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента США
Общий рейтинг одобрения Байдена уже едва достигает 40%, что делает его одним из наименее популярных президентов в истории США.
2022-06-20T17:29+0500
2022-06-20T17:29+0500
2022-06-20T17:29+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США. Об этом написал обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер, сообщает РИА Новости.Как отмечает Гардинер, глава Белого дома выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда выступает за трибуной. Примером тому автор приводит недавнее выступление Байдена на борту авианосца "Айова" в порту Лос-Анджелеса.По мнению обозревателя, экономика США стоит на пороге рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов.На данный момент общий рейтинг одобрения Байдена уже едва достигает 40%, что делает его одним из наиболее непопулярных президентов в истории США.Читайте также: Владимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМГлавные заявления Путина на Петербургском экономическом форуме
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сша, джо байден, рейтинг, президент сша
The Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента США
Общий рейтинг одобрения Байдена уже едва достигает 40%, что делает его одним из наиболее непопулярных президентов в истории США.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США. Об этом написал обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер, сообщает РИА Новости
.
"Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок", — пишет автор.
Как отмечает Гардинер, глава Белого дома выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда выступает за трибуной. Примером тому автор приводит недавнее выступление Байдена на борту авианосца "Айова" в порту Лос-Анджелеса.
По мнению обозревателя, экономика США стоит на пороге рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов.
"Возможно, самое печальное зрелище сегодня — это ошеломляющий упадок нашей сверхдержавы. Чувство недомогания в Штатах ощутимо. Общественность мало доверяет лидерству Джо Байдена, который все больше становится отрицающим президентом, гневно набрасывающимся на своих критиков и отказывающимся брать на себя какую-либо ответственность за все более опасное положение страны", — подытожил автор.
На данный момент общий рейтинг одобрения Байдена уже едва достигает 40%, что делает его одним из наиболее непопулярных президентов в истории США.