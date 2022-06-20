https://uz.sputniknews.ru/20220620/the-telegraph-bayden-poterpel-neudachu-na-postu-prezidenta-ssha-25474411.html

The Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента США

The Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента США

Общий рейтинг одобрения Байдена уже едва достигает 40%, что делает его одним из наименее популярных президентов в истории США.

2022-06-20T17:29+0500

2022-06-20T17:29+0500

2022-06-20T17:29+0500

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джо байден

рейтинг

президент сша

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Джо Байден потерпел неудачу на посту президента США. Об этом написал обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер, сообщает РИА Новости.Как отмечает Гардинер, глава Белого дома выглядит все более изолированным и сбитым с толку, когда выступает за трибуной. Примером тому автор приводит недавнее выступление Байдена на борту авианосца "Айова" в порту Лос-Анджелеса.По мнению обозревателя, экономика США стоит на пороге рецессии, а резкое падение фондового рынка стирает триллионы долларов с американских пенсионных счетов.На данный момент общий рейтинг одобрения Байдена уже едва достигает 40%, что делает его одним из наиболее непопулярных президентов в истории США.Читайте также: Владимиру Путину доверяют 81% россиян — ВЦИОМГлавные заявления Путина на Петербургском экономическом форуме

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