https://uz.sputniknews.ru/20220708/sostoyalsya-konkurs-dlya-grajdan-jelayuschix-rabotat-v-rossii-26022613.html
Состоялся конкурс для граждан, желающих работать в России
Состоялся конкурс для граждан, желающих работать в России
В конкурсе приняли участие более 50 кандидатов.
2022-07-08T15:31+0500
2022-07-08T15:31+0500
2022-07-08T15:58+0500
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сырдарьинская область
работа
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Сырдарьинской области прошел конкурс для граждан, желающих работать в России. Об этом сообщили в пресс-службе Сырдарьинского хокимията.Моноцентр "Ишга Мархамат" в Гулистане провел онлайн-конкурс на вакансию в компанию "Велесстрой" РФ для жителей региона, желающих работать за границей в сфере строительства.В конкурсе приняли участие более 50 кандидатов на базе "Пилотного проекта" в РФ. В итоге, представители работодателя отобрали 34 человека по результатам собеседования с учетом их профессиональной квалификации и владения языком.Читайте также:Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК
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россия, сырдарьинская область, работа, конкурс
Состоялся конкурс для граждан, желающих работать в России
15:31 08.07.2022 (обновлено: 15:58 08.07.2022)
В конкурсе приняли участие более 50 кандидатов на базе "Пилотного проекта" в РФ.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
В Сырдарьинской области прошел конкурс для граждан, желающих работать в России. Об этом сообщили в пресс-службе Сырдарьинского хокимията
.
Моноцентр "Ишга Мархамат" в Гулистане провел онлайн-конкурс на вакансию в компанию "Велесстрой" РФ для жителей региона, желающих работать за границей в сфере строительства.
В конкурсе приняли участие более 50 кандидатов на базе "Пилотного проекта" в РФ.
В итоге, представители работодателя отобрали 34 человека по результатам собеседования с учетом их профессиональной квалификации и владения языком.