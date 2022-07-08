https://uz.sputniknews.ru/20220708/sostoyalsya-konkurs-dlya-grajdan-jelayuschix-rabotat-v-rossii-26022613.html

Состоялся конкурс для граждан, желающих работать в России

Состоялся конкурс для граждан, желающих работать в России

В конкурсе приняли участие более 50 кандидатов.

2022-07-08T15:31+0500

2022-07-08T15:31+0500

2022-07-08T15:58+0500

общество

россия

сырдарьинская область

работа

конкурс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/08/26024971_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_0071c39f6cea277d12814f1e40c2d0a3.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Сырдарьинской области прошел конкурс для граждан, желающих работать в России. Об этом сообщили в пресс-службе Сырдарьинского хокимията.Моноцентр "Ишга Мархамат" в Гулистане провел онлайн-конкурс на вакансию в компанию "Велесстрой" РФ для жителей региона, желающих работать за границей в сфере строительства.В конкурсе приняли участие более 50 кандидатов на базе "Пилотного проекта" в РФ. В итоге, представители работодателя отобрали 34 человека по результатам собеседования с учетом их профессиональной квалификации и владения языком.Читайте также:Что дает Узбекистану сотрудничество с ЕАЭС — интервью с главой коллегии ЕЭК

россия

сырдарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сырдарьинская область, работа, конкурс