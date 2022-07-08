https://uz.sputniknews.ru/20220708/zelenskiy-otverg-vozmojnost-territorialnyx-ustupok-v-polzu-rossii-26009335.html
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире CNN.
2022-07-08T08:47+0500
2022-07-08T08:47+0500
2022-07-08T08:47+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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украина
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России. Об этом заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.Зеленский отвергает возможность дипломатического урегулирования ситуации путем отказа Киева от части регионов.Также украинский лидер отметил, что Киев постоянно повторяет эту позицию и пообещал, что готов доказать свою приверженность ей.Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: "Нас хотят победить на поле боя — пусть попробуют" — Путин
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россия, украина, владимир зеленский
Зеленский отверг возможность территориальных уступок в пользу России
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире CNN.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России. Об этом заявил в эфире CNN президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.
Зеленский отвергает возможность дипломатического урегулирования ситуации путем отказа Киева от части регионов.
"Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России", — сказал он.
Также украинский лидер отметил, что Киев постоянно повторяет эту позицию и пообещал, что готов доказать свою приверженность ей.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.